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أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.
ثلاثة رؤوس مستقلة قابلة للثني في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.
تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.
نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.
رؤوس رقيقة للغاية بفتحات لحلق الشعيرات الطويلة وفتحات صغيرة فريدة مصممة لالتقاط أقصر الشعيرات الناتئة.
تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.
يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
نظام الحلاقة
نظام الطاقة
ميزات إلكترونية
اللون الخارجي
الملحقات
التّعبئة