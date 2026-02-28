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البطارية

R6G4F/40

مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

إن تقنية كلوريد الزنك مثالية للساعات وأجهزة الراديو والآلات الحاسبة وأجهزة التحكّم عن بُعد.

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مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • AA

  • كلوريد الزنك

  • 4 وحدات

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

تحتوي بطاريات الزنك الكربون من Philips على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

المواصفات التقنية

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