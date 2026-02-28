ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R20L2F/40
بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.
D
كلوريد الزنك
وحدتان
توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.
لتسهيل التعرف على أحجام البطاريات الأكثر شيوعًا، نستخدم ترميز ألوان لأحجام البطاريات حسب معايير الصناعة.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.