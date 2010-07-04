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R03B2A80/10
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    R03B2A80/10

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مراجعة كل بطاريات

      تقنية هيدريد معدن النيكل لإعادة الشحن لعدة مرات

      تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.

      البطارية لمشغّلات الصوت والكاميرات

      طاقة تبلغ 800 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل مشغّل الصوت أو الكاميرا الرقمية لوقت أطول.

      تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

      يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.

      وفّر نقودك لأنك تستطيع إعادة شحنها حتى 1000 مرة

      وفّر نقودك لأنها يمكن أن تدوم بقدر 1000 بطارية.

      جاهز للاستخدام

      يمكن استخدام البطاريات فور إخراجها من العلبة.

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