هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.
طاقة تبلغ 800 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل مشغّل الصوت أو الكاميرا الرقمية لوقت أطول.
يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.
وفّر نقودك لأنها يمكن أن تدوم بقدر 1000 بطارية.
يمكن استخدام البطاريات فور إخراجها من العلبة.
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