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آلة تقصير اللحية

QT4020/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • تقصير دقيق ومتناسق تقصير دقيق ومتناسق تقصير دقيق ومتناسق
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    آلة تقصير اللحية

    QT4020/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    تقصير دقيق ومتناسق

    تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة تقصير اللحية

    تقصير دقيق ومتناسق

    تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.

    تقصير دقيق ومتناسق

    تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة تقصير اللحية

    تقصير دقيق ومتناسق

    تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.

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      تقصير دقيق ومتناسق

      شفرات متموجة من الفولاذ تسنّ نفسها تلقائياً

      شكل متموج عصري، وقناة من الشفرات التي تسنّ نفسها وتقص الشعر بشكل محدد ومتساوٍ.

      المشط التابع لخطوط الوجه

      مشط استثنائي قابل للثني يوجه الحركة ويتبع خطوط الوجه بشكل محدد ومتساوٍ.

      9 إعدادات تحديد الطول

      يمكن الاختيار من بين 9 إعدادات مختلفة لطول اللحية.

      تعمل على بطارية قابلة للشحن

      شحن في 10 ساعات لغاية 35 دقيقة في الاستعمال اللاسلكي.

      تعمل بدون أسلاك

      تعمل بدون أسلاك لأقصى درجة من حرية التحرك.

      المواصفات التقنية

      • نظام الطاقة

        قابلة للشحن
        نعم
        وقت الشحن
        10  ساعة (ساعات)
        فترة التشغيل
        35  دقيقة (دقائق)

      • الملحقات

        فرشاة تنظيف
        نعم

      • نظام الترتيب والقص

        عدد الإعدادات
        9
        نطاق طول اللحية
        1.5 ملم - 2 سم  ملم
        عرض المقص
        32  ملم
        أداة قص لا تحتاج إلى صيانة
        نعم
        علامة الشحن
        نعم
        الوزن
        135  غ

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