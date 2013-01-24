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تقصير دقيق ومتناسق
تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقصير دقيق ومتناسق
تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.
تقصير دقيق ومتناسق
تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقصير دقيق ومتناسق
تقدم آلة تقصير اللحية من Philips أوسع مجموعة ممكنة من القصات، أكنت تفضل لحية كبيرة أو ناعمة أو خفيفة أنيقة.
شكل متموج عصري، وقناة من الشفرات التي تسنّ نفسها وتقص الشعر بشكل محدد ومتساوٍ.
مشط استثنائي قابل للثني يوجه الحركة ويتبع خطوط الوجه بشكل محدد ومتساوٍ.
يمكن الاختيار من بين 9 إعدادات مختلفة لطول اللحية.
شحن في 10 ساعات لغاية 35 دقيقة في الاستعمال اللاسلكي.
تعمل بدون أسلاك لأقصى درجة من حرية التحرك.
نظام الطاقة
الملحقات
نظام الترتيب والقص