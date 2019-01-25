QP220/51
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُعدّ شفرة OneBlade من Philips أداة حلاقة جديدة ثورية هجين يمكنها تشذيب الشعر وحلاقته وإنشاء خطوط وحواف نظيفة على أي طول من الشعر. نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.
تتوافق مع OneBlade (طرازات QP14xx وQP25xx وQP26xx وQP27xx وQP28xx) وشفرة OneBlade Pro (طرازات QP65xx وQP66xx)
شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة
يمكنك قص الشعر من الأعلى والأسفل. وستحصل على خطوط مثالية في ثوانٍ مع الشفرة بجانبَين، الأمر الذي يسمح لك برؤية كل شعرة تقوم بقصها.
تتميز OneBlade بمقاومة المياه (IPX7)، لذا يسهل تنظيفها إذ ما عليك سوى غسلها تحت الصنبور. يمكنك أيضًا الحلاقة أثناء الاستحمام، مع أو من دون رغوة، بحسب تفضيلاتك.
شفرة بديلة لأداة OneBlade
الخدمة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.