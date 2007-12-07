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  • مقص للشعر مقص للشعر مقص للشعر

    مقص للشعر

    QC5000/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مقص للشعر

    يتيح مقص الشعر هذا الحصول على أي مظهر تريد.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مقص للشعر

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    لا حاجة للتمرين على القص

    تحكم مطلق

    تحكم مطلق

    إن نظام Contour Tracking الثنائي الأبعاد المبتكر لدينا يضمن قصة شعر متوازية. يتكيّف مع خطوط رأسك، ما يتيح لك التحكم بتسريحة شعرك!

    مظهر آمن وبسيط

    مظهر آمن وبسيط

    يتيح لك هذا المشط الفريد القابل للضبط الحصول على أي شكل حتى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. يضمن لك قفل الأمان المضمّن إمكانية القص بثقة.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      تشغيل سلكي
      يعمل بالوصل المباشر بالتيار الكهربائي
      الاستخدام
      استخدام سلكي فقط

    • الصيانة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين
      التزييت
      الشفرات لا تحتاج إلى تزييت

    • الراحة

      المعالجة
      تصميم خفيف الوزن

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • مجموعة الحلاق
    Badge-D2C

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