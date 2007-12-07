مقص للشعر
يتيح مقص الشعر هذا الحصول على أي مظهر تريد.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر لا حاجة للتمرين على القص تحكم مطلق
إن نظام Contour Tracking الثنائي الأبعاد المبتكر لدينا يضمن قصة شعر متوازية. يتكيّف مع خطوط رأسك، ما يتيح لك التحكم بتسريحة شعرك!
مظهر آمن وبسيط
يتيح لك هذا المشط الفريد القابل للضبط الحصول على أي شكل حتى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. يضمن لك قفل الأمان المضمّن إمكانية القص بثقة.
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نظام الطاقة
تشغيل سلكي
يعمل بالوصل المباشر بالتيار الكهربائي الاستخدام
استخدام سلكي فقط
الصيانة
الضمان
ضمان عالمي لمدة سنتين التزييت
الشفرات لا تحتاج إلى تزييت
الراحة
المعالجة
تصميم خفيف الوزن
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