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مقص للشعر

QC 5000
التصنيف الإجمالي / 5
  • مقص للشعر مقص للشعر مقص للشعر
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    مقص للشعر

    QC 5000
    التصنيف الإجمالي / 5

    مقص للشعر

    يتيح مقص الشعر هذا الحصول على أي مظهر تريد.

    مقص للشعر

    مقص للشعر

    يتيح مقص الشعر هذا الحصول على أي مظهر تريد.

    مقص للشعر

    يتيح مقص الشعر هذا الحصول على أي مظهر تريد.

    مقص للشعر

    مقص للشعر

    يتيح مقص الشعر هذا الحصول على أي مظهر تريد.

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      مقص للشعر

      لا حاجة للتمرين على القص

      تحكم مطلق

      تحكم مطلق

      إن نظام Contour Tracking الثنائي الأبعاد المبتكر لدينا يضمن قصة شعر متوازية. يتكيّف مع خطوط رأسك، ما يتيح لك التحكم بتسريحة شعرك!

      مظهر آمن وبسيط

      مظهر آمن وبسيط

      يتيح لك هذا المشط الفريد القابل للضبط الحصول على أي شكل حتى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. يضمن لك قفل الأمان المضمّن إمكانية القص بثقة.

      المواصفات التقنية

      • نظام الطاقة

        تشغيل سلكي
        يعمل بالوصل المباشر بالتيار الكهربائي

      • نظام قص

        تشحيم لمدى الحياة
        لا تحتاج الشفرات ذات التسنين التلقائي إلى تزييت

      • الملحقات

        مجموعة الحلاق
        يتضمن مشط عناية بالمظهر وفرشاة تنظيف

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • التصميم

        تصميم خفيف الوزن
        مضغوط ومريح للاستخدام السهل

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