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Philips Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة PT860/16 رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مزوّد برؤوس DualPrecision المرنة، واستخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة مع رأس تشذيب يظهر بكبسة زر ونظام Flex & Float

PT860/16
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة PT860/16 رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مزوّد برؤوس DualPrecision المرنة، واستخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة مع رأس تشذيب يظهر بكبسة زر ونظام Flex & Float

    PT860/16

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة PT860/16 رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مزوّد برؤوس DualPrecision المرنة، واستخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة مع رأس تشذيب يظهر بكبسة زر ونظام Flex & Float

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة PT860/16 رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مزوّد برؤوس DualPrecision المرنة، واستخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة مع رأس تشذيب يظهر بكبسة زر ونظام Flex & Float

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