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  • ComfortCut ComfortCut ComfortCut

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    PT723/86

    ComfortCut

    تزوّدك آلة PowerTouch من Philips بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. فما عليك سوى توصيلها بمصدر الطاقة ولن تنفذ طاقة البطارية أبدًا. أما شفرات ComfortCut فتمنحك حلاقة مريحة بالكامل. أصبح بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    ComfortCut

    حلاقة مريحة وسريعة

    • رؤوس ComfortCut المرنة
    • استخدام لاسلكي لـ 45 دقيقة/شحن 8 ساعات
    تنساب شفرات ComfortCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

    تنساب شفرات ComfortCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

    إن شفرات ComfortCut مزودة بحواف مستديرة لتنساب بنعومة على بشرتك، لتحصل دائمًا على حلاقة دقيقة ومريحة في نفس الوقت.

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

    أكثر من 45 دقيقة من الحلاقة، عملية شحن لـ 8 ساعات

    أكثر من 45 دقيقة من الحلاقة، عملية شحن لـ 8 ساعات

    أصبح بإمكانك الاستفادة من عمليات حلاقة أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية ليثيوم أيون الفعالة والموفرة للطاقة. فستحصل على 45 دقيقة وأكثر من الحلاقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا بعد شحن لمدة 8 ساعات. قم بتوصيلها لـ 3 دقائق للحصول على ما يكفي من الطاقة لحلاقة واحدة.

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    تُغسل وتُنظف بسهولة

    تُغسل وتُنظف بسهولة

    ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

    شاشة LED

    شاشة LED

    تشير إلى: بطارية ممتلئة، بطارية منخفضة، جاري الشحن، استبدال رؤوس الحلاقة، شحن سريع

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      طاقة الاستعداد
      < 0.25  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • تصميم

      المقبض
      • مانعة للانزلاق
      • مقبض مريح سهل الاستخدام
      • مطاط

    • الخدمة

      رأس بديل
      تم استبدال HQ8 بـ SH50
      الضمان
      ضمان لمدة سنتين
      رؤوس بديلة
      استبدله كل سنتين بـ HQ8

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      نظام Flex & Float
      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • قابلة للغسل بالكامل
      • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
      شاشة العرض
      مؤشرا LED
      وقت الحلاقة
      أكثر من 45 دقيقة، ما يصل إلى 15 عملية حلاقة
      العملية
      • سلكي ولاسلكي
      • بطارية قابلة لإعادة الشحن
      وقت الشحن
      • 8 ساعات
      • شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة لمرة واحدة
      تشير الشاشة إلى
      • بطارية ممتلئة
      • بطارية منخفضة
      • جاري الشحن
      • شحن سريع
      • استبدال رؤوس الحلاقة

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