مصطلحات البحث

AR
EN
  • كل ما تحتاج إليه كل ما تحتاج إليه كل ما تحتاج إليه

    6000 series سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    PRO6305BK/00

    كل ما تحتاج إليه

    تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    كل ما تحتاج إليه

    • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
    • ميكروفون مضمّن
    • أسود
    • في الأذن

    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

    يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا؛ بدون لمس هاتفك الذكي. يحافظ الميكروفون المضمّن والمزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التكلّم. عند الاستماع إلى الموسيقى أو محطات البودكاست، توفر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية صوتًا واضحًا ودقيقًا.

    صوت عالي الدقة. اسمع بشكل أفضل

    هل تحب خدمة البث العالية الدقة؟ يمكنك أن تسمع بشكل أفضل مع سماعات الرأس بصوت عالي الدقة هذه. ومع قدرتها على إعادة إنتاج ترددات عالية تصل إلى 40 كيلوهرتز، ستمنحك المزيد من التفاصيل أثناء تنقلك.

    3 أغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للتبديل. ملاءمة مريحة

    يشكل أنبوب صوت بيضاوي وأغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للتبديل بثلاثة أحجام عزلاً مثاليًا. استمتع أثناء الاستماع طوال اليوم براحة وبعزل غير نشط وممتاز للضوضاء.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 12,2 مم

    توفر لك المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 12,2 مم صوتًا نقيًا وواضحًا وجهيرًا جيدًا.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      12.2
      غشاء مرن
      قبة مايلار
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      ملف صوتي
      سلك ألومنيوم مغطى بالنحاس
      الاستجابة للتردد
      بين 7 و40000 هرتز
      الحساسية
      109  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      مقبس إدخال ميكروفون حجم 3,5 مم
      طبقة الموصل
      مطلية بالذهب
      طول السلك
      1.2  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      38  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      18.3  سم
      الوزن الإجمالي
      1.59  كلغ
      الارتفاع
      19.6  سم
      GTIN
      1 69 51613 98179 2
      الوزن الصافي
      0.432  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.158  كلغ

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      18  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      8.2  سم
      الارتفاع
      7.8  سم
      الوزن الصافي
      0.054  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.17  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.116  كلغ
      GTIN
      2 69 51613 98179 9

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      7  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 98179 5
      الوزن الإجمالي
      0.05  كلغ
      الوزن الصافي
      0.018  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.032  كلغ

    • الملحقات

      أغطية للأذنين
      زوجان إضافيان

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20211 5

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.