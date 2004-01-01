هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل شاشة LCD الملونة على إضفاء لمسة واقعية على الصور، لتتمكن من التباهي بصورك الثمينة وأفلامك وموسيقاك المفضلة بنفس التفاصيل الغنية "للحياة الواقعية" والألوان الحيوية وكأنها طباعة عالية الجودة. وتُعد نسبة العرض إلى ارتفاع الشاشة العريضة ومقدارها 16:9 النسبة القياسية للتلفزيون الرقمي الذي تتراوح جودته من universal (عام) إلى عالي الجودة. ويعني بلوغ نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية 16:9 عرض الفيديو بدون أشرطة أعلى أو أسفل الصورة وبدون فقدان الجودة الناتج من التحجيم أو تعديل الصورة لكي تلائم حجم شاشة مختلف.
توفر سماعات الاستريو صوتًا جيدًا وتسمح لك بالاستماع بحرية تامة. استمتع بالموسيقى في أي وقت وفي أي مكان مع سماعات الاستريو المضمنة التي توفر تشغيلاً سلسًا وممتعًا للموسيقى فقط عن طريق فصل سماعة الرأس.
تعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات بدون تخفيض جودتها الصوتية بشكل ملحوظ. ويمكن لقرص مضغوط واحد تخزين ما يصل إلى 10 ساعات من الموسيقى.
اعرض صور JPEG المحفوظة على القرص الخاص بك. استرجع لحظاتك المفضلة مع العائلة والأصدقاء في أي وقت تريده!
يتوافق مشغل DVD المحمول من Philips مع معظم أقراص DVD وأقراص CD المتوفرة في الأسواق. يمكن استخدام مشغل DVD لتشغيل كل من DVD و DVD+/-R و DVD+/-RW و (S)VCD وCD. ويُعتبر DVD+/-R مصطلحًا مختصرًا لمحرك أقراص DVD الذي يمكن أن يتوافق مع كلا نوعي تنسيقات أقراص DVD الشائعة القابلة للتسجيل. كذلك، فإن DVD+/-RW يمكنه معالجة نوعي الأقراص الشائعة القابلة لإعادة الكتابة.
يأتي هذا المشغل مع ملحق مناسب للاستخدام داخل السيارة حتى تستمتع بمشاهدة الأفلام أثناء التجوال بالسيارة. كما يسمح لك محول السيارة هذا بتزويد المشغل بالطاقة باستخدام شاحن ولاعة السجائر. لم يكن إعداد المشغل المحمول يومًا بهذه السهولة.
يتذكر مشغل فيديو DVD متى توقفت المشاهدة في المرة الأخيرة عند إيقاف التشغيل بشكل مباشر أو عند انقطاع الاتصال بوحدة التزويد بالطاقة. في حالة عدم التبديل لتشغيل قرص آخر، سيستأنف المشغل الخاص بك التشغيل من اللحظة التي أوقفت فيها الفيلم في المرة الأخيرة عن طريق إعادة تحميل القرص ببساطة. سنجعل حياتك أسهل بكثير!
مع دعم ®DivX، يمكنك الاستمتاع بملفات الفيديو والأفلام المشفرة الموجودة على الإنترنت باستخدام DivX، بما في ذلك أفلام هوليوود التي تشتريها لمشاهدتها. يُعد تنسيق وسائط DivX من تقنيات ضغط الفيديو المعتمدة على MPEG-4 والتي تمكّنك من حفظ ملفات كبيرة مثل الأفلام والأفلام الترويجية القصيرة ومقاطع فيديو الموسيقى على وسائط مثل أقراص CD-R/RW وأقراص DVD القابلة لإعادة التسجيل، وذاكرة USB للتخزين وبطاقات الذاكرة الأخرى حتى يتم تشغيلها على جهاز DivX Certified® من Philips.
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