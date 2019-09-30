تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة

يمكنك الوصول إلى شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه وإزالته بسهولة. تأكد من أن فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب في أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع. بالنسبة إلى شعر الحاجبَين، ضَع أحد المشطَين (3 و5 مم) في التجويفات وقم بالتشذيب من خلال الضغط برفق والتحريك بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر لقص شعر الحاجبَين بطريقة متساوية وبالطول الذي تريده.