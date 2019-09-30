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  • راحة قصوى بدون سحب الشعر راحة قصوى بدون سحب الشعر راحة قصوى بدون سحب الشعر

    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين

    NT3650/16

    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 3000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين

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    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة قصوى

    • راحة قصوى، بدون سحب الشعر
    • نظام Protective Guard
    • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
    • مشطان للحاجبَين وحقيبة صغيرة
    تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة

    تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة

    يمكنك الوصول إلى شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه وإزالته بسهولة. تأكد من أن فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب في أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع. بالنسبة إلى شعر الحاجبَين، ضَع أحد المشطَين (3 و5 مم) في التجويفات وقم بالتشذيب من خلال الضغط برفق والتحريك بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر لقص شعر الحاجبَين بطريقة متساوية وبالطول الذي تريده.

    تشذيب سهل وفعّال من دون شقوق وجروح

    تشذيب سهل وفعّال من دون شقوق وجروح

    إنها أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجبين مصممة لتوفير السلامة والراحة، ويغطي نظام Protective Guard الشفرات لضمان عدم ملامستها البشرة مباشرةً. تم تصميمها أيضًا للحد من الشعر الذي لم تتم إزالته ومن سحبه أو شدّه.

    تشذيب سهل من أي زاوية

    تشذيب سهل من أي زاوية

    تقوم أداة التشذيب الدقيق بجانبَين المبتكرة التي نقدّمها بالقص بسرعة وسهولة من أي زاوية وبأي اتجاه.

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.

    قابلة للغسل بالكامل لتنظيف سهل

    قابلة للغسل بالكامل لتنظيف سهل

    إن أفضل أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن هي تلك التي تلائم روتينك. ما عليك سوى غسل أداة التشذيب بعد استخدامها لإبقائها في حالة مثالية.

    جاهز للاستخدام

    جاهز للاستخدام

    ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر
      المشط
      • مشط للحاجبين
      • مشط بدقة 5 مم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      AA

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      رمادي

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      شفرات عالية الأداء
      لعملية تشذيب ناعمة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها في الحمام
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

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