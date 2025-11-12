NA460/09
ضاعف عدد الوجبات وخفض المساحة المشغولة بنسبة 45%
يمكن لجهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة والتصميم العمودي أن يطهي وجبتين كاملتين في دفعة واحدة وأن يوفر المساحة في الوقت نفسه. والأفضل من ذلك بعد أنه سيمنحك دائمًا وجبات شهية ومقرمشة وطرية في كل مرة، بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهل جهاز Airfryer المزدوج ذو التصميم العمودي والصغير الحجم طهي وجبات شهية ويوفر 45% من مساحة سطح عملك.*
جهاز Airfryer كبير جدًا ومزدوج وبتصميم عمودي سعة 10 لترات مزود بسلتين سعة 5 لترات. يسع جهاز Airfryer بالحجم العائلي ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية و2 كجم من الخضراوات و24 قطعة من أفخاذ الدجاج بكل سهولة. ويمكنك أيضًا وضع دجاجة كاملة بوزن 1,2 كجم في كل سلة سعة 5 لترات بسهولة.
استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومثالية بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي. إذ يدور الهواء الساخن من الأعلى حول الطعام لضمان الحصول على وجبات مطهية بالتساوي في كل مرة.
مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.
اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.
طبقة طلاء متقدمة خالية من مادة PFAS: طبقة مانعة للالتصاق ومتينة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.
ما عليك سوى مشاهدة الطعام فيما يتم طهيه بشكل مثالي كل مرة. بفضل النوافذ التي تسهل الرؤية منها، لن تحتاج إلى إخراج السلتين لإلقاء نظرة على الطعام.
يذكّرك تنبيه "تقليب الطعام" المفيد بتقليب طعامك لضمان طهي متساوٍ ومثالي.
اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل إحدى طرق الطهي الـ 13: الخبز والشيّ والتحميص وغيرها. أو اختر من بين 6 إعدادات مسبقة ملائمة للمكونات لتبسيط عملية الطهي.
انسخ وقت الطهي نفسه ودرجة الحرارة نفسها بسرعة بين السلتين بلمسة زر.
يمكنك الطهي بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 40% وتوفير ما يصل إلى 65% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة من Philips مقارنة بالفرن.***
خصص وقتًا أقل للتنظيف ووقتًا أكثر للاستمتاع بالوجبات. إذ تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وللغسل في غسالة الأطباق.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
