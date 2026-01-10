أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.