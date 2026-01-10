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  • آلة واحدة، تسريح كامل آلة واحدة، تسريح كامل آلة واحدة، تسريح كامل

    All-in-One Trimmer 5000 Series أداة تشذيب 13 في 1

    MG5942/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    آلة واحدة، تسريح كامل

    تضم أداة التشذيب المتكاملة الخاصة بنا 13 أداة عالية الجودة مصممة للعناية بالوجه والرأس والجسم، بما في ذلك شفرات ذاتية الشحذ تحافظ على حدّتها كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت بهدف ضمان أداء يدوم طويلاً.

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    All-in-One Trimmer 5000 Series أداة تشذيب 13 في 1

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    آلة واحدة، تسريح كامل

    للوجه والشعر والجسم

    • أداة تشذيب 13 في 1: للوجه والرأس والجسم
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • تقنية BeardSense
    13 قطعة لتلبية كل احتياجات الحلاقة

    13 قطعة لتلبية كل احتياجات الحلاقة

    تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 13 قطعة، حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.

    أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

    أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

    توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.

    توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

    توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

    تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 7 إعدادات للطول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم، وبزيادات دقيقة تبلغ 1 مم لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا. علاوة على ذلك، يوفّر تصميم أداة التشذيب الدقيقة الرفيع دقة إضافية لإنشاء خطوط حادة وتفاصيل دقيقة، بينما تعمل أداة التشذيب المعدنية على تنظيف الخدّين والذقن والرقبة لتحصل على مظهر لحية تمامًا كما تحب.

    لتشذيب شعر الجسم بفعالية.

    لتشذيب شعر الجسم بفعالية.

    قم بتشذيب شعر الجسم بكفاءة باستخدام مشط مصمّم بشكل فريد يحمي بشرة المناطق الحساسة من ملامسة الشفرة أثناء التشذيب، ما يمنحك نعومة إضافية.

    قص شعرك بطريقتك الخاصة

    قص شعرك بطريقتك الخاصة

    يتيح نظام الأمشاط المتعددة في أداة التشذيب اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم ما يسهل عليك الاهتمام بتسريحة شعرك بسهولة في المنزل.

    تحكَّم في شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها

    تحكَّم في شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها

    صُمِّمَت أداة التشذيب المتكاملة لإزالة شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها بلطف وراحة، ما يساعدك على تجنُّب الخدوش والجروح.

    أداء قوي يدوم حتى 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    أداء قوي يدوم حتى 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    كونها مضادة للماء 100%، يمكنك استخدام أداة التشذيب بشكل رطب وجاف لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، إنها أداة سهلة التنظيف.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة الفائقة والتحكم اللازمين لجعل إطلالتك مثالية.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • ساعة واحدة
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      وقت التشغيل
      120 دقائق
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      حالة البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح ممتاز
      اللمسات النهائية
      رمادي فاتح

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات***

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      السفر والتخزين
      حقيبة بسيطة

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الوجه والشعر والجسم
      الأدوات والملحقات
      13
      إعدادات الطول
      • 0,5 – 16 مم
      • 7
      درجات دقة
      تحكم حتى 1 مم

    • أدوات التصفيف

      مخصصة
      • أداة تشذيب معدنية
      • أداة تشذيب شعيرات الأنف
      • أداة تشذيب دقيق
      • شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      • تقنية BeardSense

    • الأمشاط

      الشعر
      16 مم
      الجسم
      • 3 مم
      • 5 مم
      لحية خفيفة
      • 1 مم
      • 2 مم
      لحية
      • 3 مم
      • 5 مم
      • 7 مم
      المناطق الحساسة
      1 مم

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    الآراء

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    • بالاستناد إلى تشذيب شعر الوجه 2,3 مرات في الأسبوع، ومعدل طول كلّ جلسة 11,5 دقائق
    • * يوفر خيار الشحن السريع طاقة كافية لجلسة تشذيب واحدة
    • ** عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء
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