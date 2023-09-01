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  • آلة واحدة، تسريح كامل آلة واحدة، تسريح كامل آلة واحدة، تسريح كامل

    All-in-One Trimmer Series 5000

    MG5940/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    آلة واحدة، تسريح كامل

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 12 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة.

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    All-in-One Trimmer Series 5000

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    آلة واحدة، تسريح كامل

    للوجه والشعر والجسم

    • أداة تشذيب 12 في 1: للوجه والرأس والجسم
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • تقنية BeardSense
    أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

    أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

    تبقى الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ حدّة كما اليوم الأول لأداءٍ يدوم طويلًا. وما من حاجة لاستخدام الزيت.

    أداة متكاملة للعناية بشعر الوجه والرأس والجسم

    تقدم أداة التشذيب المتكاملة هذه 12 أداة لتلبية كل احتياجات العناية بالجسم. قم بتشذيب شعر الوجه وتسريحه، وقص شعرك، واعتنِ بشعر جسمك.

    احصل على تشذيب متساوٍ وحواف دقيقة

    تقدم أداة التشذيب ومجموعة أمشاطها المتنوعة 11 إعداد طول يتراوح بين 0,5 و16 مم بدرجات دقة تبلغ 1 مم لتسريحات اللحية القصيرة والطويلة. كما يساعد التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات التشذيب الدقيق على تسهيل الحصول على حواف دقيقة وتفاصيل رائعة. استمتع بتنظيف الوجنتين والذقن والرقبة باستخدام أداة التشذيب المعدنية لإضفاء لمسة نهائية على مظهرك.

    تخلّص من شعر الجسم

    احلق بكل راحة تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام فريد لحماية البشرة المناطق الحساسة عندما تحلق عن مسافة قريبة تبلغ 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشط القابل للتثبيت.

    تصفيف الشعر في المنزل

    مع النظام متعدد الأمشاط في أداة التشذيب، يمكنك اختيار إعدادات الطول ما بين 0,5 و16 مم لابتكار تسريحة شعر خاصة بك في المنزل.

    شذّب شعر الأذن والأنف بكل سهولة وراحة

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    أداة تشذيب تتكيّف مع لحيتك

    تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتعزز القوة تحديدًا عندما تحتاج إليها للتعامل مع اللحى الكثيفة أو الطويلة.

    تعمل لمدة 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    تقدم بطارية الليثيوم أيون ما يصل إلى 120 دقيقة تشغيل مع خيار الشحن السريع لمدة 5 دقائق لفترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى.

    مقاومة المياه لراحة الاستخدام وسهولة التنظيف

    تتميز أداة التشذيب بمقاومة المياه، وبالتالي يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الحنفية.

    اعرف دائمًا متى يحين وقت الشحن

    يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بالاطلاع على حالة البطارية: منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن أو مكتملة الشحن. بذلك، لا تفرغ البطارية في أثناء التشذيب.

    سهولة الإمساك والتحكم

    يسهل الإمساك بأداة التشذيب والتحكم بها بفضل مقبضها المطاطي المريح والمُصمم ليوفر التحكم والراحة الفائقة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      ما يصل إلى 120 دقيقة
      جاري الشحن
      • 60 دقيقة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5 واط
      فولطية الإدخال
      5 فولت
      طريقة الشحن
      كبل USB-A (المحول غير مضمّن)

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي مريح

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر شحن البطارية
      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط

    • تسريحات متعددة

      أدوات التصفيف
      • أداة التشذيب الفولاذية
      • آلة تشذيب شعر الأنف والأذن
      • آلة حلاقة لشعر الجسم مع أداة حماية البشرة
      • أداة تشذيب دقيقة فولاذية
      • مشطان للحية الخفيفة
      • مشط قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • 3 أمشاط شعر
      • مشط للجسم
      الملحقات
      • حقيبة ناعمة وكبيرة مزودة بسحاب
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (محوّل الطاقة غير مضمّن)
      عدد الملحقات
      12

    • تشذيب دقيق

      أداء استثنائي
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • تقنية BeardSense
      إعدادات الطول
      11 (0,5 - 16 مم)
      درجات دقة
      ما يصل إلى 1 مم

    Badge-D2C

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    • بالاستناد إلى تشذيب شعر الوجه 2,3 مرات في الأسبوع، ومعدل طول كلّ جلسة 11,5 دقائق
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