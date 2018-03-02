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  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة

    Multigroom series 3000 7 في 1، للوجه والشعر

    MG3720/33

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 7 أدوات عالية الجودة تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تريده تمامًا لوجهك وشعرك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 7 في 1، للوجه والشعر

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    أداة تشذيب متكاملة

    أداة تشذيب 7 في 1

    • 7 أدوات
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
    • ملحقات قابلة للتشطيف
    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

    7 قطع لتشذيب شعر الوجه والرأس

    7 قطع لتشذيب شعر الوجه والرأس

    تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom 3000 من Philips مع 7 ملحقات مصممة لتسريح شعر وجهك وقص شعر رأسك براحة تامة.

    اضمن عملية تشذيب متساوية

    اضمن عملية تشذيب متساوية

    احصل على قصة ناعمة ومتساوية حتى لأكثر أنواع الشعر كثافةً. ترسم الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب الجسد واللحية خطوطًا واضحة ومستقيمة للحصول على نتيجة مثالية.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    ضَع اللمسات النهائية على شعر وجهك ورأسك بفضل أدوات الحماية من القص الخمسة المقوّاة، لقص الشعر بدقة 1 مم و2 مم و3 مم و5 مم و9 مم.

    تشغيل لمدة 60 دقيقة

    تشغيل لمدة 60 دقيقة

    توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips مدة تصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.

    ملحقات سهلة الصيانة

    ملحقات سهلة الصيانة

    تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لمدة ثلاث سنوات وجهد كهربائي عالمي

    ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 3 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد الأدوات
      7 أدوات
      أدوات التصفيف
      • آلة تشذيب الشعر
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشطان للحية
      • مشطان للحية الخفيفة
      • مشط واحد للشعر
      قص الشعر/تسريح شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Ni-MH
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 16 ساعة

    • الخدمة

      ضمان لمدة 3 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      ملحقات قابلة للتشطيف

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