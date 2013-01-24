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Multigroom series 1000

أداة تحديد اللحية الدقيقة جدًا

MG1100/16
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أطراف ومنحنيات دقيقة أطراف ومنحنيات دقيقة أطراف ومنحنيات دقيقة
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    Multigroom series 1000 أداة تحديد اللحية الدقيقة جدًا

    MG1100/16
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أطراف ومنحنيات دقيقة

    استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 1000 أداة تحديد اللحية الدقيقة جدًا

    أطراف ومنحنيات دقيقة

    استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    أطراف ومنحنيات دقيقة

    استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 1000 أداة تحديد اللحية الدقيقة جدًا

    أطراف ومنحنيات دقيقة

    استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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      أطراف ومنحنيات دقيقة

      تشذيب وتحديد وحلاقة لتسريحة مثالية لشعر وجهك

      • أداة التشذيب الدقيق DualCut
      • ملحق للحلاقة الدقيقة
      • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
      • 3 أمشاط دقيقة
      أداة تشذيب دقيق لتسريحة مثالية ودقيقة لشعر الوجه

      أداة تشذيب دقيق لتسريحة مثالية ودقيقة لشعر الوجه

      تساعدك أداة التشذيب الدقيق بدقة 21 مم في تشذيب شعر الوجه بشكل متساوٍ وتحديد أسلوب التسريح (لحية خفيفة أو سكسوكة أو سوالف أو خط الرقبة أو شارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.

      شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

      شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

      تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.

      آلة حلاقة دقيقة لخطوط وتفاصيل مثالية

      آلة حلاقة دقيقة لخطوط وتفاصيل مثالية

      تم تصميم آلة الحلاقة الدقيقة واللطيفة على البشرة مع رقاقة معدنية بدقة 21 مم لتتمكن من الوصول إلى المناطق الصغيرة بدقّة أكبر من الشفرة لحلاقة نظيفة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      3 أمشاط دقيقة لتشذيب شعر الوجه بطريقة متساوية

      3 أمشاط دقيقة لتشذيب شعر الوجه بطريقة متساوية

      قم بتشذيب لحيتك الخفيفة وذقنك وسكسوكتك وسوالفك وشاربيك وحافظ على طولها مع أمشاط دقيقة وسهلة التثبيت بإعدادات طول تبلغ 1، و3 و5 مم.

      قابلة للغسل بالكامل

      قابلة للغسل بالكامل

      يسهل تنظيف أداة التشذيب والأمشاط تحت مياه الحنفية.

      فرشاة لتنظيف أداة التشذيب الدقيق بسهولة

      فرشاة لتنظيف أداة التشذيب الدقيق بسهولة

      تحافظ الفرشاة على نظافة الشفرة بعد استخدامها.

      حمل وتحكم سهل حتى عندما تكون رطبة

      حمل وتحكم سهل حتى عندما تكون رطبة

      يضمن المقبض المطاطي الناعم طريقة حمل مثالية، حتى عندما تكون الأداة رطبة لتحكم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.

      بطارية AA مضمنة

      بطارية AA مضمنة

      إن أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور، نظرًا إلى أنها مشغلة بواسطة بطارية AA.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        آلة تشذيب اللحية الدقيقة
        21 مم (13‏/16 بوصة)
        آلة حلاقة دقيقة برقاقة معدنية
        21 مم (13‏/16 بوصة)
        عدد إعدادات الطول
        4
        3 أمشاط دقيقة للحية
        1 و3 و5 مم (1/32 بوصة، 1/8 بوصة، 3/16 بوصة)

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • سهولة الاستعمال

        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل

      • التصميم

        اللون
        أسود وأحمر
        اللون الخارجي
        بلاستيكي ومطاطي
        مقبض
        مقبض مطاطي ناعم

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        بطارية AA

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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