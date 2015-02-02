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  • أطراف ومنحنيات دقيقة أطراف ومنحنيات دقيقة أطراف ومنحنيات دقيقة

    Multigroom series 1000 أداة تحديد اللحية الدقيقة جدًا

    MG1100/16

    أطراف ومنحنيات دقيقة

    استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 1000 أداة تحديد اللحية الدقيقة جدًا

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    أطراف ومنحنيات دقيقة

    تشذيب وتحديد وحلاقة لتسريحة مثالية لشعر وجهك

    • أداة التشذيب الدقيق DualCut
    • ملحق للحلاقة الدقيقة
    • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
    • 3 أمشاط دقيقة
    أداة تشذيب دقيق لتسريحة مثالية ودقيقة لشعر الوجه

    أداة تشذيب دقيق لتسريحة مثالية ودقيقة لشعر الوجه

    تساعدك أداة التشذيب الدقيق بدقة 21 مم في تشذيب شعر الوجه بشكل متساوٍ وتحديد أسلوب التسريح (لحية خفيفة أو سكسوكة أو سوالف أو خط الرقبة أو شارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.

    شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

    شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

    تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.

    آلة حلاقة دقيقة لخطوط وتفاصيل مثالية

    آلة حلاقة دقيقة لخطوط وتفاصيل مثالية

    تم تصميم آلة الحلاقة الدقيقة واللطيفة على البشرة مع رقاقة معدنية بدقة 21 مم لتتمكن من الوصول إلى المناطق الصغيرة بدقّة أكبر من الشفرة لحلاقة نظيفة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    3 أمشاط دقيقة لتشذيب شعر الوجه بطريقة متساوية

    3 أمشاط دقيقة لتشذيب شعر الوجه بطريقة متساوية

    قم بتشذيب لحيتك الخفيفة وذقنك وسكسوكتك وسوالفك وشاربيك وحافظ على طولها مع أمشاط دقيقة وسهلة التثبيت بإعدادات طول تبلغ 1، و3 و5 مم.

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.

    فرشاة لتنظيف أداة التشذيب الدقيق بسهولة

    فرشاة لتنظيف أداة التشذيب الدقيق بسهولة

    تحافظ الفرشاة على نظافة الشفرة بعد استخدامها.

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.

    جاهز للاستخدام

    جاهز للاستخدام

    ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

    لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

    لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      التزويد بالطاقة
      بطارية AA

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي ناعم
      اللمسات النهائية
      بلاستيكي ومطاطي
      اللون
      أسود وأحمر

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عدد إعدادات الطول
      4
      آلة تشذيب اللحية الدقيقة
      21 مم (13‏/16 بوصة)
      آلة حلاقة دقيقة برقاقة معدنية
      21 مم (13‏/16 بوصة)
      3 أمشاط دقيقة للحية
      1 و3 و5 مم (1/32 بوصة، 1/8 بوصة، 3/16 بوصة)

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت

    Badge-D2C

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