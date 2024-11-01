إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج RMS يصل إلى 10 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.