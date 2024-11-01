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    MCM166 Classic micro sound system

    MCM166/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    MCM166 Classic micro sound system

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    مراجعة كل أنظمة الصوت المنزلية

    تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

    تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

    تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.

    USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

    USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

    مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

    موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

    موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

    ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

    إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

    إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

    يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج RMS يصل إلى 10 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.

    Badge-D2C

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