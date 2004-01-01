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Ultinon Access لمبة مصابيح أمامية للسيارة

11362U2500CX
  • التحسين. القيادة. الاستمتاع. التحسين. القيادة. الاستمتاع. التحسين. القيادة. الاستمتاع.
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    Ultinon Access لمبة مصابيح أمامية للسيارة

    11362U2500CX

    التحسين. القيادة. الاستمتاع.

    قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة مع سطوع إضافي بنسبة 80%* واستمتع بأحدث تقنيات LED في سيارتك.

    Ultinon Access لمبة مصابيح أمامية للسيارة

    التحسين. القيادة. الاستمتاع.

    قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة مع سطوع إضافي بنسبة 80%* واستمتع بأحدث تقنيات LED في سيارتك.

    التحسين. القيادة. الاستمتاع.

    قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة مع سطوع إضافي بنسبة 80%* واستمتع بأحدث تقنيات LED في سيارتك.

    Ultinon Access لمبة مصابيح أمامية للسيارة

    التحسين. القيادة. الاستمتاع.

    قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة مع سطوع إضافي بنسبة 80%* واستمتع بأحدث تقنيات LED في سيارتك.

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      التحسين. القيادة. الاستمتاع.

      تركيب سريع وسهل

      • LED-HL‏ [≈H11]
      • لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
      • تصميم صغير
      • ضوء أبيض بارد بدرجة حرارة 6000 كلفن

      تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

      مع لمبات Ultinon Access LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Access LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. تلائم السيارات المزودة بلمبات من نوع H11 بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات**.

      أداء شعاع الضوء أفضل من مصابيح الهالوجين

      تم تصميم لمبات Ultinon Access LED من Philips لتقدم أداءً فائقًا - لشعاع الضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير وشامل. وباستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE ولكنها تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير وباستهلاك طاقة أقل. بسطوع إضافي بنسبة تصل إلى 80%، توفر لمبات Ultinon Access LED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان أفضل.

      التوافق مع معايير صناعة السيارات

      لقد اشتهرت منتجات الإضاءة من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Access LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.

      أداء يدوم طويلاً

      تم اختبار لمبات LED Ultinon Access من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا عمر استخدام يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين المماثلة وضوءًا موحدًا طوال عمر اللمبات. تغطي سياسة ضمان Philips لمبات Ultinon Access LED من Philips. تفضل بزيارة Philips.com/auto-warranty لمعرفة المزيد والاشتراك للحصول على ضمان***. استمتع بأفضل تكنولوجيا اليوم مع لمبات Ultinon Access LED من Philips.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
        المنافع المتوقعة
        تركيب بسيط وسريع

      • وصف المنتج

        تطبيق
        شعاع عالٍ، شعاع منخفض، مصباح ضباب
        القاعدة
        PGJ19-2
        التعيين
        مصابيح LED H11 11362، بجهد 12 فولت، U2500 CX
        حرارة التشغيل
        -40 درجة مئوية/+85 درجة مئوية
        النطاق
        Ultinon Access
        التقنية
        LED
        نوع
        [≈H11]
        تصديق ECE ‏R37
        كلا
        تصديق ECE ‏R10
        نعم
        خالٍ من القطبية
        نعم

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        1500 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000 كلفن
        لومن [لومن]
        1800

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        20  واط
        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11362U2500CX
        رمز الطلب
        02571550

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018025715
        EAN3
        8719018025739
        نوع العلبة
        CX
        EAN2
        8719018025722

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        9.5  سم
        العرض
        4.7  سم
        الارتفاع
        7.9  سم
        كمية الحزمة
        قطعتين
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        4 أطقم/ 8 قطع

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        20.2  سم
        العرض
        10.5  سم
        الارتفاع
        10  سم

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          • * مقارنةً بالحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين
          • **تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة ويمتثل لها.
          • *** ضمان قياسي لمدة عامين + ضمان ممدد لمدة عام. قم بزيارة philips.com/auto-warranty لمعرفة المزيد حول سياسة الضمان لدينا

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