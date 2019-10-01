LPL63X1
التحكم بالضوء يدويًا
تم تزويد RCH25 من Philips بمصابيح LED ذات جودة عالية وهو مصباح لاسلكي قوي. يسمح الخفت الذكي لك بتعديل إخراج الضوء بين 500 و50 لومن. إنه مصباح مقاوم للماء والصدمات ويعتبر مصباح عمل مثاليًا بالكامل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر مصابيح RCH25 المزوّدة بلمبات Lumileds LED عالية الجودة ضوءًا أكثر بياضًا وسطوعًا من المصابيح المماثلة الموجودة في السوق. ويوفر وضع التعزيز شعاع ضوء عريضًا قويًا من 500 لومن، حتى تتمكّن من رؤية أدق التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة من دون وصله بالكهرباء، فيمكنك تخفيت الضوء للحفاظ على فترة استهلاك البطارية. فتحصل بالتالي على ضوء عالي الجودة حتى 10 ساعات مع إخراج ضوء منخفض من 50 لومن. ويتميز الضوء الطبيعي البالغ 6000 كلفن بكونه لطيفًا على العينين، فيمنع التعب خلال العمل.
تتطلب الأعمال المختلفة أنواعًا مختلفة من الإضاءة. ومع خاصية التخفيت الذكي، تسمح لك مصابيح RCH25 من Philips بتعديل إخراج الضوء بسهولة من 500 لومن حتى 50 لومن. بالتالي، إذا تغيّرت الإضاءة المحيطة، أو كان هناك توهّج قوي، أو أردت ببساطة الحفاظ على البطارية، فيمكنك بسرعة وسهولة تعديل السطوع ليتناسب مع حاجات العمل. لماذا تعد هذه الخاصية ذكية؟ لأنها تحفظ آخر إعداد أدخلته. أي أنك ستبدأ العمل بكمية الضوء المناسبة تمامًا في حال كنت تكمل عملاً مشابهًا.
بالمقارنة مع المصابيح المماثلة المعلّقة من الحائط والتي يمكن مسكها باليد، تم تزويد مصباح RCH25 بأقوى ضوء كاشف في السوق. وستتمكن من رؤية أدق التفاصيل حتى خلال العمل إذ يوفر المصباح ضوءًا أبيض ساطعًا حتى 300 لومن.
يوفر مصباح RCH25 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة ومثالية لإضاءة منطقة العمل كاملة أمامك. ومع انتشار الضوء الساطع بشكل متساوٍ على منطقة كبيرة، يمكنك رؤية ما تفعله بسهولة.
يتميّز مصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن RCH25 بتقنية بطارية متقدمة. في الوضع الاقتصادي، ستدوم البطارية حتى 10 ساعة، أي لفترة أطول بكثير من أي طرازات مماثلة في السوق. هذا وسيتم شحنها بالكامل في أقل من 3.5 ساعة. ومن ثَمَّ فهو مصباح كشف LED يعمل لفترة طويلة، وسيكون جاهزًا للاستخدام بسرعة.
لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. تضم مصابيح الكشف RCH25 من Philips في الجهة الأمامية منها مؤشر فترة استهلاك للبطارية. ويسمح لك هذا بمعرفة الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
إن مصباح RCH25 من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومصنوع بالكامل من المطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح RCH25 المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.
تم تصميم مصابيح الكشف RCH25 من Philips للصمود في وجه الظروف الصعبة، بما أنك سوف تستخدمها في عدة أنشطة داخلية وخارجية. ومع امتثاله لتصنيف IP68 للمقاومة ضد المياه، سيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة أو حتى غمره في المياه لفترة طويلة. بالمقابل، لا تحقق غالبية المصابيح المعلّقة من الحائط المماثلة سوى تصنيف IP54، الذي يحمي فقط من رشقات المياه على ضغط منخفض، مثل المطر.
تم تضمين قاعدة إرساء ملائمة مع مصباح RCH25 من Philips. لا تقوم قاعدة الإرساء هذه بشحن بطاريتك بفعالية (أسرع من غالبية وصلات USB) فحسب، بل إنها متوافقة أيضًا مع مصابيح RCH5S بحيث تتمكن من استخدام محطة شحن واحدة لشحن عدة مصابيح، فتوفر المساحة في مشغلك.
بفضل المصباح المحوري المفيد بمقدار 180 درجة على قاعدته، يمكنك بسهولة تعديل اتجاه شعاع الضوء، وفقًا لحاجتك.
أنت بحاجة إلى كلتا يديك أحيانًا لإنجاز عمل ما. لذلك، مع مغناطيس مدمج قوي على القاعدة، ومغناطيس آخر على الجهة الخلفية للمصباح، يمكنك بسهولة أن تعلق الجهاز بأي منتج معدني قريب. وبالإضافة إلى المصباح المحوري الذي يدور بمقدار 180 درجة، ستحصل على مرونة كبيرة وأنت تعمل.
معلومات الطلب
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
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وصف المنتج
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