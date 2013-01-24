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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
مقاوم للصدمات القوية -IK07
تتميز مصابيح RCH21 بتقنية بطارية متطورة. وهي تدوم 5 مرات أطول من البطاريات العادية القابلة لإعادة الشحن، فتوفر 1500 دورة شحن بدلاً من 300 دورة قياسية. ستدوم هذه البطارية طوال فترة استهلاك مصباح الكشف LED الخاص بك!
لا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن مع وظيفة الاكتشاف المبتكرة، إذ يبقي ضوء LED أحمر واحد مصباح العمل الخاص بك مرئيًا في وضع الاستعداد من دون التأثير على استقلالية البطارية.
يشتمل مصباح RCH21 من Philips على نموذج إضاءة مرن يدور بمقدار 90 درجة ويضمن إضاءة 360 درجة.
يوفر الخطاف القابل للسحب والتعديل 360 درجة إمكانية تعليق مصباح RCH21 في أي مكان. ومع المغناطيس القوي، يمكنك تعليق ضوء العمل بشكل متين على أي سطح، فتتمكن من العمل باستخدام كلتا يديك.
توفر مصابيح LED عالية الجودة إخراج ضوء من 240 لومن في الوضع المعزز و120 لومن في الوضع الاقتصادي، مما يسمح لك برؤية حتى أصغر التفاصيل في مكان مظلم.
سيدوم مصباح الكشف هذا طوال اليوم مع استقلالية طويلة حتى 6 ساعات في الوضع الاقتصادي وإعادة شحن سريع جدًا في أقل من 1,5 ساعة.
إن مصباح الكشف RCH21 LED مقاوم للماء والغبار والمحاليل ويمتثل لتصنيف معيار IP54.
تسمح زاوية الشعاع العريض من 90 درجة بإضاءة مناطق عمل كبيرة.
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الخصائص الكهربائية
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