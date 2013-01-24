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LED Inspection lamps

مصباح RCH21 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

LPL33X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Inspection lamps مصباح RCH21 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    LPL33X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH21 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH21 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد من Philips هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات الهيكل المتميّز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح عمل احترافي LED صغير وقابل لإعادة الشحن

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 240 لومن معزّز/ 120 لومن اقتصادي
      • بطارية تدوم طويلاً جدًا
      • خطاف قابل للسحب 360 درجة ومغناطيس

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      فترة استهلاك أطول بخمس مرات مع البطارية الجديدة

      تتميز مصابيح RCH21 بتقنية بطارية متطورة. وهي تدوم 5 مرات أطول من البطاريات العادية القابلة لإعادة الشحن، فتوفر 1500 دورة شحن بدلاً من 300 دورة قياسية. ستدوم هذه البطارية طوال فترة استهلاك مصباح الكشف LED الخاص بك!

      ضوء أحمر للاكتشاف في وضع الاستعداد

      لا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن مع وظيفة الاكتشاف المبتكرة، إذ يبقي ضوء LED أحمر واحد مصباح العمل الخاص بك مرئيًا في وضع الاستعداد من دون التأثير على استقلالية البطارية.

      نموذج إضاءة مرن 90 درجة

      يشتمل مصباح RCH21 من Philips على نموذج إضاءة مرن يدور بمقدار 90 درجة ويضمن إضاءة 360 درجة.

      بدون استخدام اليدَين: خطاف قابل للسحب 360 درجة ومغناطيس قوي

      يوفر الخطاف القابل للسحب والتعديل 360 درجة إمكانية تعليق مصباح RCH21 في أي مكان. ومع المغناطيس القوي، يمكنك تعليق ضوء العمل بشكل متين على أي سطح، فتتمكن من العمل باستخدام كلتا يديك.

      مصباح LED بجودة عالية: الوضع المعزز 240 لومن والوضع الاقتصادي 120 لومن

      توفر مصابيح LED عالية الجودة إخراج ضوء من 240 لومن في الوضع المعزز و120 لومن في الوضع الاقتصادي، مما يسمح لك برؤية حتى أصغر التفاصيل في مكان مظلم.

      استقلالية طويلة وإعادة شحن سريع جدًا

      سيدوم مصباح الكشف هذا طوال اليوم مع استقلالية طويلة حتى 6 ساعات في الوضع الاقتصادي وإعادة شحن سريع جدًا في أقل من 1,5 ساعة.

      حماية من الماء والغبار والمحاليل – IP54

      إن مصباح الكشف RCH21 LED مقاوم للماء والغبار والمحاليل ويمتثل لتصنيف معيار IP54.

      زاوية شعاع عريض: 90 درجة

      تسمح زاوية الشعاع العريض من 90 درجة بإضاءة مناطق عمل كبيرة.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL33X1
        رمز الطلب
        39417731

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1800  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        لغاية 1,5  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 3.5 ساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع سلك الشحن
        منفذ USB مع قاعدة إرساء
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة
        مصدر الطاقة
        البطارية
        فولتية
        3.2  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        2  واط
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 6 ساعات

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        90  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        إخراج الضوء
        240  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        120  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900394177
        EAN3
        8727900394184

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        8  سم
        الطول
        18.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        220  غ
        العرض
        11  سم
        الحجم
        قياسية

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        مصباح Lumileds 3535HE من 6 قطع
        حرارة التشغيل
        من -20 إلى 50  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        خاصية قلب بمقدار 90 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH

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