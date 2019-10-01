LPL27SPAREX1
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يؤمن هذا النموذج المتين بدون استخدام اليدَين ومتعدد الاتجاهات رؤية مثالية من دون ظلال.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.
بطارية LifeP04 بتقنية إعادة شحن سريع وتوفير استهلاك الطاقة. بما أن الوحدات تتميز بتقنية شحن سريع، فيمكنك إخراج أي واحدة منها مباشرة عندما تصبح مشحونة وجاهزة للعمل.
يسمح لك الرأس الدوار 300 درجة والمغناطيس القوي عند القاعدة بتوفير منطقة عمل خالية من الظلال لأقصى حد من السلامة والفعالية.
مع خطاف التشبيك المتين، ستتمكن من تعليق هذه الوحدة على أي سطح، فتنجز عملك بدون استخدام اليدَين.
بفضل مخطط اللون الجديد، يشتمل المصباح على ميزة بصرية ويمكن رؤيته بسهولة أكبر، فلا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن.
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
ستوفر لك كل وحدة من حل MDLS إخراج ضوء من 120 (250) لومن في الوضع العادي (التعزيز). وسيدوم الضوء في الوضع العادي (التعزيز) حتى 6 (3) ساعات.
تم تصميم المصباح بطاقة عالية لتوفير ضوء بفعالية عالية مع كثافة تدفق عالية لتمكين التحكم بالشعاع الضيق في الاستخدامات مختلفة الاتجاهات والعالية بطاقة لومن.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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