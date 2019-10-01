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  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    Professional MDLS CRI MATCHLINE LPL41، ‏مصباح احتياطي

    LPL27SPAREX1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يؤمن هذا النموذج المتين بدون استخدام اليدَين ومتعدد الاتجاهات رؤية مثالية من دون ظلال.

    إكتشف كلّ المميزات

    Professional MDLS CRI MATCHLINE LPL41، ‏مصباح احتياطي

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    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    نظام إضاءة متكامل للخبراء

    • مصباح LED عالي الجودة
    • 250 لومن معزّز/ 120 لومن اقتصادي
    • وحدة واحدة قابلة لإعادة الشحن
    • تصميم ملوّن لرؤية أفضل
    حماية من الماء والغبار -IP54

    حماية من الماء والغبار -IP54

    تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.

    بطارية LifeP04 بتقنية إعادة الشحن السريع وتوفير استهلاك الطاقة

    بطارية LifeP04 بتقنية إعادة الشحن السريع وتوفير استهلاك الطاقة

    بطارية LifeP04 بتقنية إعادة شحن سريع وتوفير استهلاك الطاقة. بما أن الوحدات تتميز بتقنية شحن سريع، فيمكنك إخراج أي واحدة منها مباشرة عندما تصبح مشحونة وجاهزة للعمل.

    رأس دوار 300 درجة ومغناطيس قوي عند القاعدة

    رأس دوار 300 درجة ومغناطيس قوي عند القاعدة

    يسمح لك الرأس الدوار 300 درجة والمغناطيس القوي عند القاعدة بتوفير منطقة عمل خالية من الظلال لأقصى حد من السلامة والفعالية.

    خطاف تشبيك متين

    خطاف تشبيك متين

    مع خطاف التشبيك المتين، ستتمكن من تعليق هذه الوحدة على أي سطح، فتنجز عملك بدون استخدام اليدَين.

    تحسين مخطط اللون لتغيير الموقع بسهولة

    تحسين مخطط اللون لتغيير الموقع بسهولة

    بفضل مخطط اللون الجديد، يشتمل المصباح على ميزة بصرية ويمكن رؤيته بسهولة أكبر، فلا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن.

    مقاوم للصدمات القوية -IK07

    مقاوم للصدمات القوية -IK07

    مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

    تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

    إخراج الضوء لوحدة واحدة: حتى 250 لومن

    ستوفر لك كل وحدة من حل MDLS إخراج ضوء من 120 (250) لومن في الوضع العادي (التعزيز). وسيدوم الضوء في الوضع العادي (التعزيز) حتى 6 (3) ساعات.

    مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 350 لومن

    تم تصميم المصباح بطاقة عالية لتوفير ضوء بفعالية عالية مع كثافة تدفق عالية لتمكين التحكم بالشعاع الضيق في الاستخدامات مختلفة الاتجاهات والعالية بطاقة لومن.

    اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

    تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

    المواصفات التقنية

    • وصف المنتج

      الخطاف
      خطاف تشبيك متين
      تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
      IK07
      تصنيف الحماية من الدخول (IP)
      IP54
      مغنطيس
      نعم
      المواد واللمسات النهائية
      هيكل من الألومينيوم
      عدد مصابيح LED
      1
      حرارة التشغيل
      من -20 إلى 60  درجة مئوية
      ضوء قابل للتوجيه
      رأس دوّار 300 درجة
      النطاق
      • MDLS
      • احترافي
      مقاومة ضد
      • شحم
      • زيت
      • محاليل ورش العمل
      التقنية
      LED

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      6000  كلفن
      إخراج الضوء
      250  لومن
      فترة استهلاك مصابيح LED
      لغاية 10000  ساعة (ساعات)

    • الخصائص الكهربائية

      فولتية
      100 إلى 240  فولت
      القدرة الكهربائية
      3.7  واط
      مصدر الطاقة
      بطارية قابلة لإعادة الشحن
      فترة تشغيل البطارية
      حتى 6 ساعات
      وقت شحن البطارية
      2  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية
      ليثيوم
      قدرة البطارية
      1800  mAh
      نوع المقبس
      الاتحاد الأوروبي

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      LPL27SPAREX1
      رمز الطلب
      39212833

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900392128
      EAN3
      8727900392135

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الارتفاع
      8.7  سم
      كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
      2
      قطر
      6.5  سم
      الوزن مع البطاريات
      220  غ
      الحجم
      قياسية

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      18.6  سم
      العرض
      7.8  سم
      الارتفاع
      11.3  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      740  غ

    Badge-D2C

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