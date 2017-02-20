مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** لعملية تنظيف عميقة وسهلة

يمكنك الحصول على عملية تنظيف مخصّصة في كل مرة تنظّف فيها أسنانك باستخدام تقنية التنظيف التكيّفية التي نقدّمها. تسمح الجوانب الناعمة والمرنة والمطاطية لرأس Premium White بالتكيّف مع منحنيات فمك الفريدة. تتكيّف الشعيرات مع لثتك وأسنانك، لمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** مقارنة برأس فرشاة عادية، وذلك للحصول على عملية تنظيف أعمق، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. فضلاً عن ذلك، تسمح تقنية التنظيف التكيّفية بتتبّع خط اللثة بطريقة لطيفة وبامتصاص أي ضغط زائد، كما تقدّم حركة مسح متطورة لشعور فريد داخل الفم ولعملية تنظيف فائقة.