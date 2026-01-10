مصطلحات البحث

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque حزمة من 4 رؤوس فرشاة

    HX9044/91

    رأس فرشاة الأسنان للتنظيف العميق

    يمكنك استخدام رأس الفرشاة البديل للتنظيف العميق من Philips Sonicare لإزالة البلاك بشكل فعال. تم تصميم هذا الرأس خصيصًا لإزالة البلاك ولمنحك بسرعة أسنانًا أكثر بياضًا ولمعانًا وتمكينك من الاستمتاع بتجربة تنظيف يومي استثنائي.

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque حزمة من 4 رؤوس فرشاة

    رأس فرشاة الأسنان للتنظيف العميق

    إزالة كمية أكبر من البلاك بلطف لغاية 10 مرات*

    • إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 10 مرات
    • أسنان أكثر بياضًا بنسبة 100% في 3 أيام*
    • متوسط النعومة
    • 70% بلاستيك مصنوع من مواد طبيعية**
    لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    يحتاج التنظيف العميق إلى مقاربة خاصة، ويحسّن رأس الفرشاة هذا الذي يتميّز بتقنية اللمس الناعم حركة الشعيرات للوصول براحة إلى مناطق أكثر وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

    إزالة بقع أكثر بنسبة 100% في غضون 3 أيام***

    يستخدم رأس الفرشاة العميق الذي نقدّمه مجموعة من الشعيرات الكثيفة والصلبة في وسطها بشكل خماسي لتبييض أسنانك وتلميعها، لإزالة نسبة أكبر من البقع تصل إلى 100% في ثلاثة أيام.***

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.**** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط النعومة
      اللون
      أسود
      المادة المصنوع منها رأس الفرشاة
      جوانب ناعمة ومرنة ومطاطية
      شعيرات التذكير
      يتلاشى لون الشعيرات الأزرق
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      غير مناسب لـ
      Philips One
      فراشي الأسنان المتوافقة
      Philips Sonicare

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      C3 Premium للوقاية من البلاك (عدد 4)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام
      صُنع في
      ألمانيا
      المنافع
      • إزالة البلاك
      • إزالة البقع/التبييض

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • * مخصص للمواد البلاستيكية في رأس الفرشاة على أساس توازن الكتلة
    • **بعد 3 أيام من الاستخدام في وضع White+‎ مقارنة بفرشاة أسنان يدوية
    • ***باستثناء Philips One
