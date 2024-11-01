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  • عناية كاملة باللثة عناية كاملة باللثة عناية كاملة باللثة

    Sonicare FlexCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6972/10

    عناية كاملة باللثة

    قمنا بدمج تقنية الاهتزازات الصوتية الخاصة بنا مع 5 أوضاع لتنظيف الأسنان، لتكون فرشاة FlexCare+‎ الكهربائية الحل لتحسين صحة فمك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين صحة لثتك بعد أسبوعَين فقط من الاستخدام.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sonicare FlexCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    عناية كاملة باللثة

    فرشاة أسنان لتنظيف الأسنان واللثة بشكل لطيف

    • 5 إعدادات
    • رأسان للفرشاة
    • مُعقِّم رأس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية
    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

    خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

    تتضمن الإعدادات الخمسة وضع Clean للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع Sensitive لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع Refresh لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع Massage لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع Gum Care الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.

    وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

    وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

    فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض مع أزرق السماوي ناعم

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 FlexCare+‎
      رؤوس الفرشاة
      • 1 ProResults قياسي
      • 1 ProResults صغير
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1
      مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
      نعم

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة حتى 83% من اللويحات السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق
      التدليك
      تدليك منعش
      إنتعاش
      وضع لمدة دقيقة واحدة من أجل تنظيف سريع
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

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    • E coli وS. mutans وHerpes simplex
    • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف
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