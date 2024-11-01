HX6972/10
عناية كاملة باللثة
قمنا بدمج تقنية الاهتزازات الصوتية الخاصة بنا مع 5 أوضاع لتنظيف الأسنان، لتكون فرشاة FlexCare+ الكهربائية الحل لتحسين صحة فمك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين صحة لثتك بعد أسبوعَين فقط من الاستخدام.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.
توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
تتضمن الإعدادات الخمسة وضع Clean للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع Sensitive لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع Refresh لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع Massage لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع Gum Care الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.
فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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