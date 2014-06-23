HX6972/09
عناية كاملة باللثة
قمنا بدمج تقنية الاهتزازات الصوتية الخاصة بنا مع 5 أوضاع لتنظيف الأسنان، لتكون فرشاة FlexCare+ الكهربائية الحل لتحسين صحة فمك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين صحة لثتك بعد أسبوعَين فقط من الاستخدام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.
إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.
توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
تتضمن الإعدادات الخمسة وضع Clean للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع Sensitive لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع Refresh لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع Massage لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع Gum Care الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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