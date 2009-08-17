HX6311/02
تشجيع الأطفال على تنظيف الأسنان الصحي بمفردهم
فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare HX6311/02 لابتسامات مشرقةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار
يزيد وقت التنظيف ببطء على مدى 90 يومًا وفقًا للمعدل الموصى به من قِبل أطباء الأسنان والبالغ دقيقتين
إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال ومتوافقان مع مختلف الأعمار، مما يوفر تنظيفًا لطيفًا مثاليًا للأعمار المختلفة. فهناك الوضع المنخفض للأعمار من 4 سنوات وما فوق، والوضع المرتفع للأعمار من 7 سنوات وما فوق.
تشتمل فرشاة الأسنان الكهربائية هذه من Philips Sonicare على رأس فرشاة بمقاسين مصممين خصيصًا لتنظيف الأسنان بلطف وحمايتها في مراحل النمو الأساسية
يشجّع KidPacer الأطفال على تنظيف أسنانهم كاملةً بطريقة فعالة لمدة دقيقتين، وهو الوقت الذي يوصي به أطباء الأسنان
تتيح للأطفال تخصيص فرشاة الأسنان حسب الحاجة
يتيح تصميم المقبض المتين للأطفال تخزين الفرشاة في الوضع الرأسي، إلى جانب وضع معجون الأسنان أثناء الإمساك بالفرشاة في الوضع الأفقي.
تصميم مريح لتمكين الآباء والأطفال من تنظيف الأسنان معًا أو كل بمفرده
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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