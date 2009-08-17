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  • تشجيع الأطفال على تنظيف الأسنان الصحي بمفردهم تشجيع الأطفال على تنظيف الأسنان الصحي بمفردهم تشجيع الأطفال على تنظيف الأسنان الصحي بمفردهم

    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6311/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تشجيع الأطفال على تنظيف الأسنان الصحي بمفردهم

    فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare HX6311/02 لابتسامات مشرقة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    تشجيع الأطفال على تنظيف الأسنان الصحي بمفردهم

    فرشاة أسنان كهربائية للأطفال

    • إعدادان
    • رأسان للفرشاة
    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

    رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

    رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

    يساعد KidTimer في زيادة وقت التنظيف بالفرشاة

    يساعد KidTimer في زيادة وقت التنظيف بالفرشاة

    يزيد وقت التنظيف ببطء على مدى 90 يومًا وفقًا للمعدل الموصى به من قِبل أطباء الأسنان والبالغ دقيقتين

    إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال للتنظيف برفق وفعالية

    إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال للتنظيف برفق وفعالية

    إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال ومتوافقان مع مختلف الأعمار، مما يوفر تنظيفًا لطيفًا مثاليًا للأعمار المختلفة. فهناك الوضع المنخفض للأعمار من 4 سنوات وما فوق، والوضع المرتفع للأعمار من 7 سنوات وما فوق.

    رؤوس فرشاة مناسبة لكل الأعمار لحماية أسنان الطفل

    رؤوس فرشاة مناسبة لكل الأعمار لحماية أسنان الطفل

    تشتمل فرشاة الأسنان الكهربائية هذه من Philips Sonicare على رأس فرشاة بمقاسين مصممين خصيصًا لتنظيف الأسنان بلطف وحمايتها في مراحل النمو الأساسية

    يوفر KidPacer نغمات موسيقية مسلية وجذابة

    يوفر KidPacer نغمات موسيقية مسلية وجذابة

    يشجّع KidPacer الأطفال على تنظيف أسنانهم كاملةً بطريقة فعالة لمدة دقيقتين، وهو الوقت الذي يوصي به أطباء الأسنان

    لوحات مسلية قابلة للتبديل لتلبي مختلف المتطلبات

    لوحات مسلية قابلة للتبديل لتلبي مختلف المتطلبات

    تتيح للأطفال تخصيص فرشاة الأسنان حسب الحاجة

    شكل مانع للانزلاق

    شكل مانع للانزلاق

    يتيح تصميم المقبض المتين للأطفال تخزين الفرشاة في الوضع الرأسي، إلى جانب وضع معجون الأسنان أثناء الإمساك بالفرشاة في الوضع الأفقي.

    تصميم ذو مقابض متعددة للآباء والأطفال

    تصميم ذو مقابض متعددة للآباء والأطفال

    تصميم مريح لتمكين الآباء والأطفال من تنظيف الأسنان معًا أو كل بمفرده

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أحمر مع 3 لوحات قابلة للتبديل

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 Sonicare للأطفال
      رؤوس الفرشاة
      • 1 Sonicare للأطفال قياسي
      • 1 Sonicare للأطفال صغير
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      من أجل عادات صحية للعناية بصحة الفم
      الأداء
      فعالية أكثر بنسبة 75%*
      المؤقت
      KidTimer وQuadpacer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة

    • الأوضاع

      إعدادات الطاقة
      2

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    الآراء

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