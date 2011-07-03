HX6052/07
تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
إن رأس فرشاة الأسنان S Sensitive من Philips Sonicare مثالي للأشخاص الذين يرغبون في التخلّص من ألم الأسنان واللثة الحساسة. ستستمتع بتنظيف فعال ولطيف على لثتك في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعيرات كثيفة وعالية الجودة ومثبتة سريريًا لقدرتها على إزالة كمية أكبر من البلاك من فرشاة الأسنان اليدوية
يتميّز رأس فرشاة الأسنان sensitive من Philips Sonicare بشعيرات ناعمة جدًا لتنظيف لطيف وفعال في آن. أما الشعيرات ذات الشكل المتعرّج فتتناسب مع شكل أسنانك، لتجربة تنظيف بالفرشاة حساسة جدًا. متوفر أيضًا بحجم أصغر لعملية تنظيف دقيقة.
يتناسب رأس الفرشاة Sensitive بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.
تنخفض فعالية رؤوس فراشي الأسنان بعد مرور 3 أشهر من الاستخدام، إلا أننا سنذكرك باستبدالها قبل بلوغ هذه الفترة. ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه جان وقت استبدال الرأس.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.