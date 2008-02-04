HX6041/11
تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*
يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن رأس فرشاة Sonicare For Kids من Philips مثبّت سريريًا لقدرته الفائقة على إزالة البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية. امنح أطفالك قدرًا أكبر من الحماية ضد تسوس الأسنان واجعل زيارة طبيب الأسنان تجربة ممتعة. من شأن هذا الرأس ضمان الحصول على نتائج مثالية لعمليات فحص الأسنان أو الحؤول دون إنفاق أموالك للعناية بأسنان طفلك.
يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids القياسي من Philips بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنان طفلك بعمر 7 سنوات وما فوق، وبشعيرات ناعمة لتنظيف الأسنان بلطف. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بتصميم مطاطي في الجهة الخلفية من رأس الفرشاة لعملية تنظيف أكثر أمانًا وراحة. يتوفر أيضًا بحجم أصغر للأطفال بعمر 4 سنوات وما فوق.
تمكّنك طاقة الاهتزازات الصوتية من الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة الزمنية المحدودة التي يخصصها الأطفال لتطوير هذه العادة الصحية وتعلّم تقنية تنظيف الأسنان.
تعتبر رؤوس فرشاة الأسنان Sonicare من Philips أساسية لتقنيتنا الجوهرية التي تتميز بحركات فرشاة عالية التردد وواسعة النطاق، بحيث توفر أكثر من 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة. تمتدّ الطاقة بالكامل من المقبض حتى طرف رأس الفرشاة بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة التي نقدّمها. وبفضل حركة الاهتزازات الصوتية هذه يتغلغل السائل بشكل ديناميكي وبعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، لعملية تنظيف فائقة ولطيفة عند كل استخدام.
يمكن تثبيت رؤوس الفراشي Sonicare For Kids من Philips على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة.
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
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