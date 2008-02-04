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  • تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.* تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.* تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6041/11

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل Sonicare للأطفال

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    لتنظيف أسنان الأطفال في طور النمو وحمايتها من عمر 4 سنوات وما فوق

    • حزمة واحدة
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • تنظيف لطيف على أسنان الأطفال
    فعالية أكبر بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    فعالية أكبر بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    إن رأس فرشاة Sonicare For Kids من Philips مثبّت سريريًا لقدرته الفائقة على إزالة البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية. امنح أطفالك قدرًا أكبر من الحماية ضد تسوس الأسنان واجعل زيارة طبيب الأسنان تجربة ممتعة. من شأن هذا الرأس ضمان الحصول على نتائج مثالية لعمليات فحص الأسنان أو الحؤول دون إنفاق أموالك للعناية بأسنان طفلك.

    7 سنوات وما فوق

    7 سنوات وما فوق

    يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids القياسي من Philips بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنان طفلك بعمر 7 سنوات وما فوق، وبشعيرات ناعمة لتنظيف الأسنان بلطف. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بتصميم مطاطي في الجهة الخلفية من رأس الفرشاة لعملية تنظيف أكثر أمانًا وراحة. يتوفر أيضًا بحجم أصغر للأطفال بعمر 4 سنوات وما فوق.

    تنظيف فائق لفعالية أكبر على الدوام

    تنظيف فائق لفعالية أكبر على الدوام

    تمكّنك طاقة الاهتزازات الصوتية من الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة الزمنية المحدودة التي يخصصها الأطفال لتطوير هذه العادة الصحية وتعلّم تقنية تنظيف الأسنان.

    مصمم لزيادة حركة الاهتزازات الصوتية إلى أقصى حد

    مصمم لزيادة حركة الاهتزازات الصوتية إلى أقصى حد

    تعتبر رؤوس فرشاة الأسنان Sonicare من Philips أساسية لتقنيتنا الجوهرية التي تتميز بحركات فرشاة عالية التردد وواسعة النطاق، بحيث توفر أكثر من 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة. تمتدّ الطاقة بالكامل من المقبض حتى طرف رأس الفرشاة بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة التي نقدّمها. وبفضل حركة الاهتزازات الصوتية هذه يتغلغل السائل بشكل ديناميكي وبعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، لعملية تنظيف فائقة ولطيفة عند كل استخدام.

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يمكن تثبيت رؤوس الفراشي Sonicare For Kids من Philips على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة.

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط
      اللون
      أزرق
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      قياسية

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • HealthyWhite+‎
      • للأطفال

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      1 Sonicare للأطفال قياسي

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      لإزالة كمية أكبر من البلاك بنسبة تصل إلى 75%*

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    • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
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