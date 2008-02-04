مصمم لزيادة حركة الاهتزازات الصوتية إلى أقصى حد

تعتبر رؤوس فرشاة الأسنان Sonicare من Philips أساسية لتقنيتنا الجوهرية التي تتميز بحركات فرشاة عالية التردد وواسعة النطاق، بحيث توفر أكثر من 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة. تمتدّ الطاقة بالكامل من المقبض حتى طرف رأس الفرشاة بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة التي نقدّمها. وبفضل حركة الاهتزازات الصوتية هذه يتغلغل السائل بشكل ديناميكي وبعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، لعملية تنظيف فائقة ولطيفة عند كل استخدام.