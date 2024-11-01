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    Sonicare ProResults رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6021

    أداء متميّز.* جودة مضمونة.

    يُعتبر Sonicare ProResults من Philips أحد رؤوس فراشي الأسنان الرئيسية التي نقدّمها وهو مثالي لمستخدمي Sonicare الجدد أو القدامى الذين يريدون ببساطة الاستمتاع بتجربة تنظيف الأسنان الأصلية من Sonicare بقيمة استثنائية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sonicare ProResults رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    أداء متميّز.* جودة مضمونة.

    أداء متميّز بقيمة متميّزة

    • حزمة واحدة
    • حجم صغير
    • تثبيت
    • تنظيف كل المناطق
    أداء Philips Sonicare محسّن

    أداء Philips Sonicare محسّن

    يتميّز رأس فرشاة الأسنان Philips Sonicare هذا بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنانك بطريقة طبيعية ولتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

    شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

    شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

    قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      صغيرة الحجم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • HealthyWhite+‎
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      1 ProResults صغير

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      المساعدة على إزالة البلاك

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