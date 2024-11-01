HX6012/05
أداء متميّز.* جودة مضمونة.
يُعتبر Sonicare ProResults من Philips أحد رؤوس فراشي الأسنان الرئيسية التي نقدّمها وهو مثالي لمستخدمي Sonicare الجدد أو القدامى الذين يريدون ببساطة الاستمتاع بتجربة تنظيف الأسنان الأصلية من Sonicare بقيمة استثنائية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز رأس فرشاة الأسنان Philips Sonicare هذا بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنانك بطريقة طبيعية ولتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يزبل رأس الفرشاة هذا ما يصل ضعفَي كمية اللُويحة السنية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.
قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
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