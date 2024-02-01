ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

يسهل تنظيف الأسنان مع الضغط بقوة، لذا تم تزويد فرشاة الأسنان Sonicare من Philips هذه بمستشعر ضغط مزود بملاحظات لمسية لاكتشاف الضغط المفرط. إذا كنت تنظف أسنانك وتضغط بقوة، فسيعلمك المستشعر بذلك عن طريق إصدار اهتزازات لطيفة كتذكير بضرورة خفض الضغط من أجل المساعدة في الحفاظ على صحة اللثة.