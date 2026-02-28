ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HU4811/30
ترطيب صحي
تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*.
مساحة تصل إلى 38 م2
نشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99%*
وضع النوم الهادئ
عملية تبخّر طبيعية وصحيّة لضمان أداء مثالي. يمرّ الهواء الجاف عبر جهاز الترطيب، وتتم إضافة بخار الماء فيخرج المزيد من الهواء الرطب من جهاز الترطيب إلى المساحة المحيطة بالجهاز. تستخدم تقنية NanoCloud عملية تبخر طبيعية تسحب الهواء الجاف إلى داخل الجهاز وتضيف إليه جزيئيات الماء ومن ثم تبعث هواء رطبًا في الغرفة.
بفضل تصميمه الدائري بنطاق 360 درجة، يتم توزيع الهواء المرطّب بشكل متساوٍ عبر الغرفة من دون ظهور القطرات على الأرض أو سطح المكتب. وتخفف تقنية NanoCloud التي نقدّمها خطر انتشار المعادن في الهواء وتمنع بالتالي ظهور الغبار الأبيض على الأثاث والأرضيات المسطّحة.
فور تبخّر المياه، تكون جزيئيات الماء صغيرة إلى درجة أنّ رذاذ المياه يصبح غير مرئي للعين. وبالتالي، لن تتمكن جزيئات المياه الصغيرة جدًا من نقل البكتيريا إلى الهواء. وتؤكّد التجارب المخبرية أن تقنية NanoCloud تنشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% من أجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.
المراجعات
تستند النتائج إلى انبعاث بكتيريا الزائفة من وحدات وفلاتر نظيفة، بعد 1,6 24 ساعة من الاستخدام المتواصل، مع تغيير استهلاك المياه من 30-120 مل/الساعة، وباستخدام مياه معقّمة تتضمن البكتيريا المذكورة، في غرفة بمساحة 1 م3 (35 قدم مكعب) وتمت تنقيتها بمعدل 560 ل/الدقيقة (148 غ بالدقيقة)
اختبار مستقل من طرف ثالث لتحديد ترسب المعادن من القطرات السائلة على الأثاث وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V. لتحديد ترسب المعادن على الأثاث من القطرات السائلة المحمولة في الهواء على مدار 3 ساعات.
يتم احتساب حجم الغرفة بالاستناد إلى معدّل نسبة الرطوبة الذي تم اختباره في مختبر تابع لطرف ثالث، وذلك وفقًا لـ AHAM HU-1-2006 (R2011)