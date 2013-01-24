Philips 5.1 Home theater HTS5590 3D Angled Speakers Blu-ray 3D playback
HTS5590/12
-{discount-value}
Philips 5.1 Home theater HTS5590 3D Angled Speakers Blu-ray 3D playback
HTS5590/12
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips 5.1 Home theater HTS5590 3D Angled Speakers Blu-ray 3D playback
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips 5.1 Home theater HTS5590 3D Angled Speakers Blu-ray 3D playback