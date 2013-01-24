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حلاقة ناعمة وبشرة صحية
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
يتم تفريغ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك لحلاقةٍ مرطّبة ومهدئة. التركيبة معززة بالفيتامينات والبابونج لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي.
قم ببساطة بضخ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN من حاوية إعادة التعبئة مباشرةً إلى آلة حلاقة كهربائية Cool Skin.
يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.
تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.
توفر عليك الحلاقة عند الاستحمام الوقت وتعطيك الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.
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