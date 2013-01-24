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Nivea

آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

HS8020
Nivea
التصنيف الإجمالي / 5
Nivea
  • حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية
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    Nivea آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HS8020
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    Nivea آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    Nivea آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

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      حلاقة ناعمة وبشرة صحية

      نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

      نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

      يتم تفريغ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك لحلاقةٍ مرطّبة ومهدئة. التركيبة معززة بالفيتامينات والبابونج لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي.

      نظام إعادة تعبئة الخرطوشة المدمجة

      نظام إعادة تعبئة الخرطوشة المدمجة

      قم ببساطة بضخ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN من حاوية إعادة التعبئة مباشرةً إلى آلة حلاقة كهربائية Cool Skin.

      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

      يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.

      حلقات الانزلاق

      حلقات الانزلاق

      تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.

      استخدام رطب

      استخدام رطب

      توفر عليك الحلاقة عند الاستحمام الوقت وتعطيك الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN
        نعم
        نظام إعادة تعبئة الخرطوشة المدمجة
        نعم
        نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker
        نعم
        حلقات الانزلاق
        نعم
        قابلة للغسل
        نعم
        وحدة الحلاقة البديلة
        HS85
        علبة إعادة تعبئة مكيّف الحلاقة
        HS800
        نظام الرفع والقص Lift & Cut
        نعم
        إغلاق الملطف تلقائياً
        نعم
        تشغيل هادئ
        نعم
        استخدام رطب
        نعم

      • نظام الطاقة

        قابلة للشحن
        نعم
        وقت الشحن
        8  ساعة (ساعات)
        وقت الحلاقة
        30  دقيقة (دقائق)
        تحديد تلقائي
        100-240 فولت
        بطارية ليثيوم-أيون قابلة للشحن
        نعم

      • ميزات إلكترونية

        مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل إلكتروني
        نعم
        مفتاح تفريغ الملطف إلكترونياً
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        دلالة الشحن
        نعم

      • اللون الخارجي

        لكر
        نعم
        لوحة مقبض مانع للانزلاق
        مطاط

      • الملحقات

        حامل الشحن
        نعم
        Powerplug
        HQ8500
        غطاء الحماية
        نعم
        نشرة البدء السريع
        نعم
        ورق ترشيح
        DFU، نشرة الضمان
        علبة تجريبية لملطف الحلاقة
        28  ملل

      • التّعبئة

        تغليف بلاستيكي
        نعم
        صندوق ملحوم
        نعم

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