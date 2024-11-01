ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً