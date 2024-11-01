مصطلحات البحث

AR
EN
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7761/00

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بإعداد مدمج 3 في 1 ويتضمن وعاءً بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) وخلاطًا ومطحنة. كما يتضمن 5 أسطوانات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتيح لك تحضير مجموعة متنوعة من الوصفات المفضلة من دون أي عناء.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection محضرة الطعام

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل جهاز تحضير الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تحضير قوالب الحلوى والغراتان والسلطات وأطباق أخرى في المنزل

    • 750 واط
    • مدمج 3 في 1
    • وعاء بسعة 2.1 ليتر
    • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 28 وظيفة
    محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

    محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

    ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

    إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

    دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

    دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

    يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

    لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

    لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

    يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

    وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

    وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

    تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

    أقراص للتقطيع والتقشير والبشر

    أقراص للتقطيع والتقشير والبشر

    اختاري ببساطة القرص المناسب (إعداد الشرائح والتقطيع والطحن الخشن) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.

    قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

    قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

    قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

    2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

    2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

    للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

    طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      • وحدة الشفرات على شكل S
      • أداة البشر الخشن
      • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
      • أداة إستحلاب
      • أداة البشر الناعم
      • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
      • أداة التحويل إلى حبيبات
      • الدورق
      • أداة التقطيع الرفيع
      • أداة عجن
      • المطحنة

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.0  m
      سعة الوعاء
      2  L
      الطاقة
      750  W
      الفولتية
      220-240  V
      السعة التشغيلية للوعاء
      1.5  L
      التردد
      50-60  Hz
      سعة الدورق
      1.75  L
      السعة التشغيلية للدورق
      1.0  L
      سعة المطحنة
      250  ml
      عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
      21000  rpm
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
      1900  rpm

    • التصميم

      اللون
      معدني فاتح

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      210‏x‏210‏x‏368  mm

    • المواصفات العامّة

      عدد إعدادات السرعة
      2 + نبضة
      ميزات المنتج
      • مخزن لسلك الطاقة مدمج
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • إعداد سرعة نبضي

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك ABS
      مادة الملحقات
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.