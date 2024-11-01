HR7761/00
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا بإعداد مدمج 3 في 1 ويتضمن وعاءً بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) وخلاطًا ومطحنة. كما يتضمن 5 أسطوانات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتيح لك تحضير مجموعة متنوعة من الوصفات المفضلة من دون أي عناء.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً
يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.
تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.
اختاري ببساطة القرص المناسب (إعداد الشرائح والتقطيع والطحن الخشن) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.
قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن
للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
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