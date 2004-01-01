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Series 5000 خلاط، تقنية ProBlend، ‏1000 واط،، 2 لتر، دورق زجاجي

HR3573/91
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
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    Series 5000 خلاط، تقنية ProBlend، ‏1000 واط،، 2 لتر، دورق زجاجي

    HR3573/91

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 5000 خلاط، تقنية ProBlend، ‏1000 واط،، 2 لتر، دورق زجاجي

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية.

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 5000 خلاط، تقنية ProBlend، ‏1000 واط،، 2 لتر، دورق زجاجي

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية.

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    مراجعة كل خلاط

      نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

      بفضل تقنية ProBlend Crush الفعالة

      • تقنية ProBlend Crush
      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

      حلاط عالي السرعة مع محرك فعال بقوة 1000 واط

      حلاط عالي السرعة مع محرك فعال بقوة 1000 واط

      محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 1000 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.

      تقنية ProBlend Crush مع 6 شفرات لخلط ناعم

      تقنية ProBlend Crush مع 6 شفرات لخلط ناعم

      تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسلة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية.

      تبلغ سعته القصوى لترَين، فيما تبلغ سعة الدورق التشغيلية 1.5 لتر

      تبلغ سعته القصوى لترَين، فيما تبلغ سعة الدورق التشغيلية 1.5 لتر

      يتميز الدورق الكبير بسعة لترَين بسعة تشغيلية تبلغ 1.5 لتر لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق

      دورق زجاجي مبتكر مضلّع بسعة كبيرة

      دورق زجاجي مبتكر مضلّع بسعة كبيرة

      يضمن لك الدورق الزجاجي المبتكر المضلّع بسعة كبيرة تدفقًا مثاليًا للمكونات لنتائج خلط ناعمة جدًا.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن تنظيف كل قطع خلاط Philips في الجلاية بأمان.

      وحدة شفرة قابلة للفك لتنظيف سهل

      وحدة شفرة قابلة للفك لتنظيف سهل

      تم تصميم وحدة الشفرة القابلة للفك لتستطيع تنظيفها بعناية أكبر. ويمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق أيضًا.

      إمكانية إمساك سهلة بمفتاح التحكم مع سرعات متعددة

      إمكانية إمساك سهلة بمفتاح التحكم مع سرعات متعددة

      قمنا بتصميم مفتاح التحكم مع مقبض غير قابل للانزلاق لتتمكن من التحكم بسهولة أكثر بسرعة الخلاط. من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة - إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم فيها يدويًا.

      ملحق الزجاجة للاستخدام في أثناء التنقل مع خطوط علامات المستوى

      ملحق الزجاجة للاستخدام في أثناء التنقل مع خطوط علامات المستوى

      استمتع بكمية أكبر من المشروبات الصحية، حتى في أثناء التنقل مع ملحق الوعاء للاستخدام في أثناء التنقل

      وظيفة النبض لخلط انعم

      يمكنك خلط المزائج لتصبح ناعمة بالكامل من خلال استخدام عناصر التحكم بالنبض يدويًا. فسيتم خفض مستوى كل الأجزاء والقطع باتجاه الشفرات لجولة جديدة من الخلط الناعم.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الملحقات

        المضمنة
        • الدورق
        • وعاء للاستخدام أثناء التنقل

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        1000  W
        سعة الدورق
        2  l
        السعة التشغيلية للدورق
        1.5  l

      • تصميم

        اللون
        معدني

      • المواصفات العامة

        نوع الغطاء
        قابل للإزالة
        ميزات المنتج
        • آمنة للاستخدام في الجلاية
        • إعداد سرعة نبضي
        • سرعات متعددة
        Blade
        شفرة نجمية سداسية
        واجهة المستخدم للسرعة
        مفتاح دوار

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        معدني
        شفرة مواد
        فولاذ لا يصدأ
        دورق مواد
        الزجاج

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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