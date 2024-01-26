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الفئة 5000

خلاط

HR2767/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • المزج بما يتخطى الحدود المزج بما يتخطى الحدود المزج بما يتخطى الحدود
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    الفئة 5000 خلاط

    HR2767/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    الفئة 5000 خلاط

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    الفئة 5000 خلاط

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير السموذي، والخلطات، والصلصات، والعجائن، وغير ذلك الكثير

      • خلاط
      أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

      أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

      تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.

      محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 1000 واط لضمان الخلط من دون جهد

      محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 1000 واط لضمان الخلط من دون جهد

      محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد

      شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

      شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

      6 شفرات طويلة وسميكة وحادة تسحق أكثر المكونات صلابة وتخلطها للحصول على أنعم قوام

      وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

      وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

      يتميز الوعاء بتصميم مضلع يدفع المكونات مرة أخرى إلى الدوران، بحيث يتم خلط المكونات بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.

      كوب صغير مقاس 300 مل مزود بشفرة مسطحة لطحن حبوب القهوة والتوابل

      كوب صغير مقاس 300 مل مزود بشفرة مسطحة لطحن حبوب القهوة والتوابل

      استمتع بالتوابل والقهوة المطحونة حديثًا في المنزل مع الكوب الصغير سعة 300 مل والمزود بشفرة مسطحة. استخدمه على الفور أو أغلقه بالغطاء لتخزينه واستخدامه في وقت لاحق. يأتي الكوب مصنوعًا من التريتان من Eastman، وهو خالٍ من مادة BPA بنسبة 100% ومقاوم للكسر وآمن للغسل في الجلاية.

      تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

      تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

      أضِف لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.

      خلاط متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

      خلاط متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

      استمتع بمجموعة متنوعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، مثل عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك والقهوة المطحونة حديثًا.

      تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

      تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

      اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.

      الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

      الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

      يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص، فتتمتّع بالخلط من دون عناء، وكل ذلك بحركة واحدة بسيطة.

      شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

      شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

      اشطف الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعها في الجلاية للتنظيف الشامل.

      آمن للغسل في الجلاية للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

      آمن للغسل في الجلاية للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

      تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في الجلاية. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.

      وعاءان سعة 700 و500 مل مع أغطية للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

      وعاءان سعة 700 و500 مل مع أغطية للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

      اخلط وصفتك وخذها معك بفضل الوعاءَين المفيدَين سعة 700 مل و500 مل. حضّر عصير السموذي يوميًا، ثم أحكم إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرّب لأخذه معك أو قم بتخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. تم صنع الوعاءَين من مادة التريتان المبتكرة من قبل شركة Eastman وهما خاليَين من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومَين للكسر وآمنَين للاستخدام في الجلاية.

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