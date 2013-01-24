الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

خلاط

HR2067/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • مجموعة جديدة كل يوم مجموعة جديدة كل يوم مجموعة جديدة كل يوم
    -{discount-value}

    خلاط

    HR2067/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    خلاط

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    خلاط

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل blender

      مجموعة جديدة كل يوم

      يقوم بخلط مشروبات الفاكهة والحساء اللذيذ والعصائر الصحية

      • 600 واط، 2 ليتر
      المطحنة

      المطحنة

      يطحن ثمار البندق وحبوب الفول بسرعة من خلال المطحنة الفريدة التي تعمل بالضغط

      مرشح للحصول على عصير نقي

      مرشح للحصول على عصير نقي

      يمكنك إبعاد البذور عن عصائرك باستخدام هذا المرشح الفائق

      زر سحق الثلج

      زر سحق الثلج

      يمكنك سحق الثلج باستخدام هذا الزر سهل الدفع

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      يمكنك تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق المقوى البلاستيكي

      شفرات مسننة

      شفرات مسننة

      يمكنك السحق والخفق بأفضل جودة بفضل هذه الشفرات التي تدوم طويلاً وذات حدة بالغة

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      التنظيف سهل وفعال بإزالة الشفرة من الدورق

      5 سرعات وسرعة متفاوتة

      يمكنك الخفق بسرعات مختلفة وإلى درجات مختلفة من خلال مجموعة من الإعدادات

      تبلغ قوته 600 واط

      يخلط ويسحق ويفرم كافة المكونات بفضل هذا الموتور الذي يتسم بالكفاءة والذي تبلغ قوته 600 واط

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        السرعات
        5 وسرعة متفاوتة

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        600  واط
        سعة الدورق الرئيسي
        2  ل
        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز

      • مواصفات التصميم

        علبة مواد
        PP
        دورق مواد
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ لا يصدأ
        الألوان المتوفرة
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية

      • الأكسسوارات

        مرشح قطع الفاكهة
        المطحنة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند