HR2061/04
مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم
يساعدك هذا الخلاط من Philips في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك، كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير العصائر المغذية. بفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة التي يتم تركيبها بنقرة، باتت إمكانية تحضير الأطعمة لا متناهية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اطحن المكسرات والحبوب بسرعة باستخدام المطحنة الفريدة التي يتم تركيبها بنقرة.
اسحق الثلج بكبسة زر بسيطة.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
يمكنك السحق والخلط بشكل ممتاز بفضل شفرات الخلاط الحادة جدًا والتي تدوم طويلاً من Philips.
نظّف المنتج بسهولة وفعالية بمجرد إزالة الشفرة من الدورق.
يمكنك مزج كل مكوناتك وسحقها وتقطيعها بفضل هذا المحرك القوي بقدرة 600 واط.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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