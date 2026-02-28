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  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

تم إيقافه

المجموعة اليوميةالخلاط

HR2056/91

عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والذي يتميّز بأداء ممتاز لتحضير عصائر ناعمة وصلصات لذيذة وتوابل ومطحونة وثلج مسحوق بشكل جيّد

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مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط

عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

  • 450 واط

  • دورق بلاستيكي سعة 1 لتر

  • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • مع مطحنة

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق حجم 1,2 لتر بسعة تشغيلية تبلغ 1 لتر.

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.

إعداد السرعة 1 والنبض لتقطيع المكونات الناعمة والصلبة، بما في ذلك الثلج

إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.

المواصفات التقنية

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