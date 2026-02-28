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HR1869/00
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
باستخدام عصارة HR1869/00 من Philips، يمكنك استخلاص مزيد من العصير من الفاكهة والخضار. فهي تتميز بسهولة التنظيف بفضل منخل التنظيف السريع المبتكر وحاوية اللب المضمنّة. امنح نفسك متعة تحضير العصير الصحي في المنزل!
900 واط
QuickClean
أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر
منع التقطير
بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
يتيح لك أنبوب التغذية بحجم XXL 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.
تتيح لك عصارة Philips المجهزة بسرعتين أقصى عصر لفاكهتك وخضراواتك المفضلة سواء اللينة أو الصلبة.
المراجعات
بالمقارنة مع الطراز الأقدم HR1858 من Philips