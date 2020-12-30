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  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ8260

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضمن المسارات الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL المتوفرة في آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

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    سريعة. كاملة. فعالة.

    • مع مؤشر مستوى البطارية
    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة
      الحامل
      قاعدة للشحن
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      50  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • لكر
      • شاشة بطلاء انعكاسي

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ9

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      • رؤوس حلاقة Speed XL
      تتبع دقيق
      • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • سلكي/لاسلكي
      شاشة العرض
      • قِفل للسفر
      • مؤشر شحن البطارية
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      17 يومًا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • قاعدة للشحن
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • فرشاة التنظيف
    • غطاء للحماية
    • سلك الطاقة
    • دليل المستخدم
    Badge-D2C

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