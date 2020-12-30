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  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ8240

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

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    سريعة. كاملة. فعالة.

    • قابلة للشحن
    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      50  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      لكر

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • رؤوس حلاقة Speed XL
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      تتبع دقيق
      • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • سلكي/لاسلكي
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      17 يومًا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • حقيبة صغيرة للسفر
    • فرشاة التنظيف
    • سلك الطاقة
    • دليل المستخدم
    • غطاء للحماية
    Badge-D2C

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