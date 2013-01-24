الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

نظام حلاقة مرطّب

HQ7742
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة. حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة. حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.
    -{discount-value}

    نظام حلاقة مرطّب

    HQ7742
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    نظام حلاقة مرطّب

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    نظام حلاقة مرطّب

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل series-shavers

      حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.

      عند استخدام مستحضر NIVEA FOR MEN *عند استخدام مستحضر HQ 170

      آلة حلاقة مفرغة لمستحضر NIVEA للرجال.

      آلة حلاقة مفرغة لمستحضر NIVEA للرجال.

      يرطّب مستحضر/جيل NIVEA للرجال البشرة أثناء الحلاقة لتحضيرها لحلاقة ناعمة ومريحة وحمايتها من التحسّس. مغذى بالفيتامينات وخالٍ من الكحول للحصول على بشرة صحية وحيوية. نظام خرطوشة سهل الإدخال.

      حلقات انزلاق لانزلاق ناعم مع التخفيف من حساسية البشرة.

      حلقات انزلاق لانزلاق ناعم مع التخفيف من حساسية البشرة.

      تساعد حلقات الانزلاق الفريدة على بقاء الجيل/المستحضر على البشرة لفترة أطول للحصول على انزلاق ناعم والتخفيف من إثارة البشرة.

      آلة حلاقة مقاومة للماء.

      آلة حلاقة مقاومة للماء.

      توفر عليك الحلاقة عند الاستحمام الوقت وتعطيك الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

      نظام ثنائي الشفرات فريد للرفع والقص للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      هذا النظام ثنائي الشفرات الفريد يرفع الشعر بنعومة لتأمين قصه بطريقة ناعمة ومريحة لا تصدق.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        رؤوس عائمة منفردة
        نظام الرفع والقص المتقدم Super Lift & Cut
        27 شفرة
        قابلة للغسل
        رؤوس غير قابلة للتآكل
        مسند قابل للفك
        مفصل مزوّد بالطاقة لمثبّت الغطاء
        تشغيل هادئ
        بدون اهتزاز
        رأس بديل
        HQ177
        رؤوس حلاقة ناعمة
        خطوط ثلاثية الأبعاد تتبع

      • نظام الطاقة

        وقت الشحن
        8  ساعة (ساعات)
        وقت الحلاقة
        45  دقيقة (دقائق)
        تحديد تلقائي من 100 إلى 240 فولت
        خلايا طاقة بطارية NiMh الخضراء القابلة للشحن
        حامل الشحن
        قابلة للشحن

      • الميزات الإلكترونية

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        مؤشر الشحن
        مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل إلكتروني

      • اللون الخارجي

        مطلية باللكر
        اللون
        أزرق داكن
        شفافة
        مقبض مانع للانزلاق

      • الملحقات

        حلاقة دقيقة
        غطاء الحماية
        فرشاة تنظيف
        ورق ترشيح
        حقيبة فاخرة صغيرة للسفر
        حامل الخرطوشة
        سلك طاقة معلق

      • نظام حلاقة مرطّب

        محسّن للاستخدام بواسطة جيل / مستحضر الحلاقة
        حلقات الانزلاق
        2 x مستحضر حلاقة مرطّب
        2 x جيل منعش أكثر
        محسّن للاستخدام الرطب والآمن
        QuickClean
        قابل للغسل بواسطة الماء
        نظام تفريغ محسّن

      • الوزن والمقاييس

        تغليف بلاستيكي
        F-Box plus
        حزمة Wow
        CA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند