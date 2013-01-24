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حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من حساسية البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من حساسية البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
يرطّب مستحضر/جيل NIVEA للرجال البشرة أثناء الحلاقة لتحضيرها لحلاقة ناعمة ومريحة وحمايتها من التحسّس. مغذى بالفيتامينات وخالٍ من الكحول للحصول على بشرة صحية وحيوية. نظام خرطوشة سهل الإدخال.
تساعد حلقات الانزلاق الفريدة على بقاء الجيل/المستحضر على البشرة لفترة أطول للحصول على انزلاق ناعم والتخفيف من إثارة البشرة.
توفر عليك الحلاقة عند الاستحمام الوقت وتعطيك الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.
هذا النظام ثنائي الشفرات الفريد يرفع الشعر بنعومة لتأمين قصه بطريقة ناعمة ومريحة لا تصدق.
نظام الحلاقة
نظام الطاقة
الميزات الإلكترونية
اللون الخارجي
الملحقات
نظام حلاقة مرطّب
الوزن والمقاييس