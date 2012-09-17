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  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6996/16

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات CloseCut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    ناعمة حتى على الرقبة

    شفرات CloseCut

    • نظام Flex & Float ورؤوس CloseCut
    • استخدام لاسلكي لـ 35 دقيقة+/شحن لساعة
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

    شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

    إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة

    35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

    35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

    تمتّع بـ 35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، أي ما يعادل 14 عملية حلاقة تقريبًا، وذلك بعد شحن لمدة ساعة. قم بتوصيل الآلة لثلاث دقائق وستحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    مؤشر الشحن

    مؤشر الشحن

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    رؤوس بديلة

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين بـ HQ56

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      وقت التشغيل
      35  دقيقة

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      نظام Flex & Float
      نظام الحلاقة
      CloseCut

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      شاشة العرض
      مؤشر الشحن
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • غطاء للحماية
    • فرشاة التنظيف
    Badge-D2C

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