العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
- غطاء للحماية
HQ6990/33
ناعمة وسهلة
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة الخاصة بآلة الحلاقة من Philips كل سنتين بـ HQ55.
نظام الطاقة
نظام الحلاقة
الملحقات
الطاقة
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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