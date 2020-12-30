مصطلحات البحث

AR
EN
  • ناعمة وسهلة ناعمة وسهلة ناعمة وسهلة

    آلة حلاقة كهربائية

    HQ6990/33

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    ناعمة وسهلة

    .

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة حلاقة كهربائية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

    ناعمة وسهلة

    تقنية Super Lift & Cut®

    تقنية Super Lift & Cut®

    نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.

    نظام عكس الحركة Reflex Action

    نظام عكس الحركة Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    آلة حلاقة منبثقة

    آلة حلاقة منبثقة

    بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

    رؤوس بديلة

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة الخاصة بآلة الحلاقة من Philips كل سنتين بـ HQ55.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      تحديد تلقائي
      100-240 فولت
      قابلة للشحن
      شحن لمدة ساعة واحدة للحلاقة طوال فترة 10 أيام

    • نظام الحلاقة

      تقنية رفع وقص فعالة
      نعم

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      30  دقيقة

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنة برأس HQ56

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      تقنية رفع وقص فعالة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      سلكي/لاسلكي

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فرشاة التنظيف
    • غطاء للحماية
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.