العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- غطاء للحماية
- فرشاة التنظيف
HQ6940/16
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة دقيقة ومريحة بسعر معقول. تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action الخاص بآلة الحلاقة هذه من Philips مع تقنية Super Lift & Cut (الرفع والقص المتقدمة) لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة الخاصة بآلة الحلاقة من Philips كل سنتين بـ HQ55.
الملحقات
الطاقة
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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