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آلة حلاقة كهربائية

HQ6645
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة
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    آلة حلاقة كهربائية

    HQ6645
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

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      حلاقة ناعمة

      تقنية Super Lift & Cut®

      تقنية Super Lift & Cut®

      النظام ثنائي الشفرات أول شفرة تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.

      نظام عكس الحركة Reflex Action

      نظام عكس الحركة Reflex Action

      يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      ضع شفرات آلة الحلاقة أقرب إلى الجلد للحصول على حلاقة متميزة.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        تقنية Super Lift & Cut®
        نعم
        نظام عكس الحركة Reflex Action
        نعم
        رؤوس عائمة منفردة
        نعم
        رؤوس غير قابلة للتآكل
        نعم
        مسند قابل للفك
        نعم
        تشغيل هادئ
        نعم
        بدون اهتزاز
        نعم
        حجيرة لجمع الشعر
        نعم
        رأس بديل
        HQ55

      • نظام الطاقة

        المأخذ الكهربائي الرئيسي
        نعم
        تحديد تلقائي
        100-240 فولت

      • اللون الخارجي

        مطلية باللكر
        (الجانب الأمامي فقط)
        اللون (الألوان)
        الأزرق الرقمي

      • الملحقات

        آلة حلاقة منبثقة
        نعم
        غطاء الحماية
        نعم
        فرشاة تنظيف
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        الصندوق F
        نعم
        تغليف بلاستيكي
        نعم

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